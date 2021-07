Boro Nogalo nezakonito je smijenjen s dužnosti ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, odluka je kojom je danas Županijski sud u Zagrebu potvrdio prošlogodišnju presudu Općinskog radnog suda u Zagrebu.

Nogalo je tužio bolnicu i lani potkraj godine dobio prvostupanjsku presudu po kojoj je nezakonito smijenjen, a danas je ta presuda postala pravomoćna, javlja Jutarnji list.

''Konačno je ovo moja velika ljudska, moralna satisfakcija. Danas sam dobio presudu. Bivša uprava žalila se na prvostupanjsku odluku Općinskog suda, ali im je žalba odbijena i sada je pravomoćna odluka da sam nezakonito smijenjen'', kazao je Nogalo.

Sretan je i zadovoljan, kaže, što je njegova borba imala smisla, a na pitanje što i kako dalje, odvraća: ''U ponedjeljak se konstituira novo Upravno vijeće i treba njih pitati što će. Po presudi bi me trebalo vratiti na staro radno mjesto, no moj je mandat formalno istekao, pa me ne moraju vratiti na mjesto ravnatelja, ali mislim da bi trebali prihvatiti presudu i imati mjesta za mene.''

Naglasio je da je presuda, osim za njega, moralna satisfakcija i za cijeli tim koji je radio na projektu Centra translacijske medicine.