Rusija je izvela niz raketnih i topničkih napada na Ukrajinu, u drugom napadu u zoru u tri dana, objavio je u ponedjeljak BBC.

Jedna osoba je poginula u regiji Herson, a 25 osoba je ranjeno u Dnjipru, među njima troje djece.

Ukrajinske oružane snage priopćile su da je protuzračna obrana presrela 15 od 18 ispaljenih projektila. Među glavnim metama bio je grad Pavlohrad u blizini Dnjipra. Dužnosnik kojega je postavila Rusija rekao je da su pogođeni resursi za ukrajinsku ofenzivu.

The results of a powerful night strike on the objects of the Armed Forces of Ukraine in Pavlograd



The photo shows the consequences of the detonation of Ukrainian missiles after the arrivals. The area was attacked by seven missiles, some of them "shot down the air defense", as… pic.twitter.com/ZOFnGT35GT