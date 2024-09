Ne biraju sredstva da vas prevare: Stručnjaci savjetuju na što treba paziti kako ne biste postali žrtve virtualnih lopova

Poziv s nepoznatog broja i primamljiva zarada. Iza toga krije se prijevara.

"Jesam se jednom kao zainteresirala čim vas oni ulove tu više nema povratka, baš sam se teško izvukla da me više ne zovu to je bilo, muško, žensko, novi brojevi, ajde hvala Bogu sad su me neko vrijeme ostavili na miru, ja sad dobro pazim da ne stisnem nešto što je u pozadini to", oprezna je Anita iz Velike Gorice.

Virtualni lopovi ne biraju kanale kako bi opustošili bankovne račune.

"Naprosto se danas nalazimo u visoko digitaliziranom vremenu kada ljudi obrađuju velik broj informacija i ne razmišljaju dovoljno, jedini lijek od svih ovih prijevara u sve tehničke mehanizme imamo da budemo malo više oprezni, da promislimo da posumnjamo u određenu poruku, da posumnjamo u određenu mrežnu stranicu i slično", poručuje IT stručnjak Alen Delić.

Građani su svakodnevno na udaru prevaranata. Oprez je prisutan.

I Zagrepčanin Marko bio je meta.

"Jesam, prije mjesec dana. Rekao sam fala lijepa, ne trebam vas ja za ništa, ja vas ne poznam i aleluja", ispričao je.

Na oprez poziva i policija, koja s ovakvim kriminalom ima sve više posla.

"Moram spomenuti da su osobe koje kontaktiraju žrtve u pravilu vrlo vješte komunikacijski, imaju spremne odgovore na sva pitanja potencijalnih oštećenika, vrlo često dolazi do situacija gdje se ljude uspije nagovoriti da ulože sredstva, počevši od manjih iznosa prema većim", objašnjava Emil Kos iz Odjela kibernetičke sigurnosti PU zagrebačke.

"Svaka takva poruka ako nam dolazi kanalom gdje prethodno nismo komunicirali, ako od nas potražuje neku akciju, želi da odemo na nekakvu poveznicu želi da odemo na neki drugi kanal komuniciranja, to je nešto što nam treba biti sumnjivo", dodaje Delić.

Banke, usluge servisera, kao i pošta na svakodnevnom su meniju. Lažne poruke pošte dominiraju.

"Plaćanje pošti se radi isključivo u poštanskim uredima, poštarima na dostavi ili paketomatima dakle kada dobijete takvu poruku, ako se od vas traži bilo kakav iznos, koliko god malen se on činio to će vas puno više koštati, radi se o prevari", kaže Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.

Prijevara će zbog digitalizacije biti sve više, a samo edukacijom i povećanim oprezom to možemo spriječiti.

