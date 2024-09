Lažne karte javnog prijevoza šire se Hrvatskom: Prevaranti vrebaju na društvenim mrežama

Na udaru prevare su javni prijevoznici diljem Hrvatske pa biste, prije nego što pristanete na idealne ponude, trebali dva puta razmisliti. Prevaranti nude eksluzivne karte javnog prijevoza koje ne postoje.

U Puli, Karlovcu i Dubrovniku...Karta za javni prijevoz nekima je zamalo ispraznila račune. Na meti prevaranata našli su se javni prijevoznici.

"Nabavite novu neograničenu polugodišnju kartu za 6 mjeseci bez ograničenja za putovanja svim vrstama prijevoza u gradu i izvan njega. Sve to za samo 2.35 eura", piše na oglasu.

Ista ponuda, ista cijena, samo drugi gradovi. Javni prijevoznici upozoravaju - to su lažni oglasi.

"Radi se o lažnom profilu na Facebooku koji je uzeo identične slike naše kompanije međutim to nije službena stranica. Prava karta je samo ona karta koja je kod nas na prodajnim mjestima, koja se može kupiti u vozilima", rekao je Karlo Rukavina, direktor Autotransporta Karlovac.

"Nitko od prijevoznika u državi, javnih prijevoznika u državi ne prodaje karte na takav način putem Facebooka niti organizira nagradne igre na takav neovlašteno način. Svaku takvu informaciju treba provjeriti izravno kod prijevoznika ovisno u kojem gradu se nalazite", upozorio je Nikša Grljević, glasnogovornik JGP Libertas Dubrovnik.

Lov prevaranata na novac ili podatke postaje sve kreativniji.

"Najčešće je riječ o krađi novca samo je razlika u tome da ponekad automatski skinu iznos, a nekad se radi o krađi bankovnih podataka koje se kasnije iskoriste za krađu", rekao je Jakov Kiš, stručnjak za kibernetičku sigurnost CARNET.

Pa o jedinstvenim, limitiranim i jeftinim ponudama treba dobro razmisliti.

"Možda bih mislila da je varka, jer dva i pol eura za šest mjeseci...", rekla je Mladenka, a Neven kaže da je to preniska cijena s obzirom na to koliko košta gorivo, troškovi života i druge stvari te da je karta za jednu vožnju obično tri do četiri eura.

Internetske adrese treba provjeriti, a sumnjive poveznice ne otvarati.

"Ako već nismo prepoznali sumnjivi link i kliknuli smo, moramo dvaput razmisliti prije nego svoje podatke ostavimo na takvim stranicama. Ako smo ostavili podatke kartice, moramo što prije nazvati banku kako bi se poduzele mjere blokiranja računa", nadodao je Kiš.

U slučaju javnog prijevoza, iz Karlovačke policije kažu da nisu zaprimili prijave te ističu takve se prijevare uvijek mogu prijaviti.



