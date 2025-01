I njima rastu plaće! "Ovo je razumno i normalno"

Iza vrata svakog suda gomila se broj predmeta. Svake godine novi priljev od oko milijun i dvjesto tisuća. Ministar traži način kako rasteretiti sudove.



"Ako gledamo broj predmeta po sucu to je 540-550 predmeta po sucu, mislim da tu treba tražiti razlog zašto to toliko traje opterećnost po sucu ako gledamo po broju predmeta je doista velik", rekao je Damir Habijan.



"Prema podacima iz 2023. godine 1653 suca, tijekom 2024. se čak smanjio taj broj, a svake godine riješimo preko milijun i 200 tisuća predmeta, onda možete zamisliti koliko je opterećenje svakog pojedinog suca", objasnila je sutkinja Ivana Bilušić iz Udruge hrvatskih sudaca.

Dulje traju postupci, porastao je broj neriješenih predmeta u godini kad je i bio bijeli štrajk na sudovima. Izvješće će zastupnicima na stol.



"Zna se čiji je ego doveo do štrajka na našim sudovima i zna se tko je silom to pokušao nagurati pod tepih. Nažalost, kao što smo i tad rekli, sve se slomilo na leđima građana i gospodarstva i definitivno je, kad se pogledaju brojke i kad znamo što je jednim dijelom dovelo do njih, da to neće doprinijeti povratku pozitivne percepcije", rekao je Mišel Jakšić iz Odbora za pravosuđe.



"Hrvatsko pravosuđe treba temeljito reformirati i osuvremeniti. Ono što zabrinjava je podatak da većina naših sudaca se nalazi u dobi od 60 do 64 godine što znači da su sastali u dogovornom pravosudnom sustavu bivše diktature i takvi ljudi ne mogu donijeti potrebnu svježinu", rekao je Nikola Grmoja.

I sucima se, poput državnih dužnosnika, doznaje Dnevnik Nove TV, izjednačava osnovica i raste s 787 eura na 947 što je povećanje za oko 20 posto.



"Ja mislim da je razumno i normalno da se njihova osnovica zapravo izjednači i da se njihova osnovica veže uz javne i državne službe", rekao je Habijan.



"No time nije gotov naš cilj, naš posao koji mi očekujemo od radne skupine je donošenje cjelovitog novog zakona kojim bi se riješilo pitanje plaća pravosudnih dužnosnika i ostalih materijalnih prava", rekla je Bilušić.

Pravosuđe se muči i s prenatrpanim zatvorima. Zatvori imaju kapacitet za ukupno 3952 zatvorenika, a trenutačno ih je unutra 4800. Gradit će se dva modularna zatvora.

"Ako pogledamo naknade štete koje plaćamo zatvorenicima u četverogodišnjem razdoblju to je gotovo 2.2 i pol milijuna eura, a ova dva modularna zatvora su 4 i pol milijuna eura - mogu reći da je povrat investicije relativno brz", rekao je Habijan.

Zatvore pune i ilegalni migranti, trenutačno su u zatvorima i 2333 stranca.

Pročitajte i ovo Golema katastrofa Što se događa u Kaliforniji i kada se može očekivati smirivanje ovih vremenskih uvjeta otkriva meteorolog Ivan Čačić

Pročitajte i ovo traženi zbog krađe VIDEO Policija traži pomoć građana: Prepoznajete li ove muškarce?