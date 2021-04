Teška situacija s opskrbom ljekarni i bolnica u Hrvatskoj će biti dodatno zakomplicirana. Zbog ogromnog duga koji se i dalje gomila, moglo bi doći i do obustave isporuke lijekova od strane proizvođača.

Iz Plive poručuju da su sve veledrogerije premašile dozvoljene kreditne limite te da će uskoro biti prisiljeni na takav potez.

"PLIVA Hrvatska d.o.o. do sada nije zaustavila isporuke lijekova, no to ne znači da uskoro nećemo biti na to prisiljeni s obzirom da su sve veledrogerije s kojima poslujemo prešle dozvoljene kreditne limite. Nadamo se da će se obećanim uplatama sredstava uskoro nastaviti redovna opskrba tržišta", poručuju iz te kompanije.

Bez dogovora

Naime, ni nakon sastanka predstavnika veledrogerija u Ministarstvu zdravstva nije bilo dogovora oko isplate duga. Svaka veledrogerija odlučit će za sebe kako dalje.

Veledrogerije su na sastanku tražile hitnu uplatu od 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine. Ništa dugoročno, navode, nisu dobili. Medika je još u srijedu objavila da obustavlja isporuku lijekova zbog duga od dvije milijarde kuna.

Ministar zdravstva Vili Beroš ipak smatra da nestašice lijekova nema. "Ministar Marić i cijela Vlada odredili su sumu od 900 milijuna kuna koja ide veledrogerijama, no to je početak priče. Ne bježimo od duga, apsolutno je potpuno izvjesno da će Vlada podmiriti dug, ali treba reći da taj novac nije bačen, već je utrošen u liječenje hrvatskih građana, u zdravlje hrvatske nacije", rekao je Beroš.

Premijer Andrej Plenković nije bio razgovorljiv na ovu temu. "Ministri Beroš i Marić imaju zadaću pronaći rješenje", sve je što je o problemu s dugom veledrogerijama rekao Plenković.