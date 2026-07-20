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Ministar najavio nove demografske mjere: "Strpite se s kupovinom automobila..."

PišeDNEVNIK.hr, 20. srpnja 2026. @ 20:12 komentari
Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva
Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva Foto: Dnevnik Nove TV
Hrvatska konačno ima razloga za zadovoljstvo kad je riječ o demografskim podacima.
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