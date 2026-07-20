Ministar najavio nove demografske mjere: "Strpite se s kupovinom automobila..."

Broj stanovnika u Hrvatskoj raste treću godinu za redom, u prošloj godini rođeno je 410 djece više nego godinu prije.

Novinarka Dnevnika Nove TV Petra Buljan o rezultatima je razgovarala s ministrom demografije Ivanom Šipićem.

Ministar nije skrivao zadovoljstvo zbog najnovijih podataka.

"Zasigurno nakon dijela godina gdje smo imali crne statistike i po odlascima i po rađanju, jer mi vežemo i povratke i iseljeničku priču s rađanjem, naravno da nam je laknulo i da smo veseli", rekao je Šipić i dodao kako nije vrijeme za euforiju, ali da rezultati daju nadu te da će Vlada nastaviti u tom smijeru.

"410 više rođene djece daje nam nadu, a taj se trend nastavio u 2026. jer na pola godine imamo gotovo 700 rođene djece više, što je duplo više nego cijele godine u prošloj godini", dodaje.

"Za ovo su najzaslužnije naše obitelji, koje se ne boje života i koje su otvorene", kaže Šipić i dodaje da Hrvatska jedina ima ovakve mjere u cijeloj EU-i.

Nova mjera: Subvencija za automobil

Najavio je da će biti i novih demografskih mjera. Jedna od njih je kupnja automobila obitelji s više djece.

"Automobili sa sedam sjedala, za obitelji koje imaju četiri i više djece. To će biti nova mjera. Sufinancirat ćemo to s do 15.000 eura", naglasio je i dodao kako će ipak biti i cenzusni uvjet.

Mjeru će, rekao je, predstaviti nakon zadnje sjednice Vlade, prije ljetne pauze.

"Naše obitelji koje su planirale kupiti auto najesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda", kaže Šipić.

Dodao je i da to samo po sebi nije dovoljna mjera, ali da Vlada provodi cijeli niz mjera, pa tako i iz drugih resora, koje pomažu obiteljima da se odluče za više djece.

"I priuštivo stanovanje i olakšice i zdravstvo i vrtić i školstvo. To su mjere na kojima radimo kroz sve resore. Zato je bitno da ovo novo ministarstvo bude koordinativno", dodao je.

Ivan Šipić i Petra Buljan, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Raste broj pobačaja

Što se tiče rasta broja pobačaja, Šipić je rekao: "Taj broj je poguban i žalostan. Mi znamo da je pobačaj ogroman problem u Hrvatskoj, ali i na razini cijelog svijeta i EU-a. Najveći broj pobačaja se događa kod žena koje još nisu ni u brak stupile."

Na izjavu novinarke Petre Buljan, kako podaci kažu da se najčešće radi o ženama između 30 i 32 godine, Šipić se oštro usprotivio.

"Ali ja vam govorim, mi smo prijašnjih godina imali da je najviše pobačaja bilo na drugom, odnosno trećem djetetu. Ali se trend promijenio. Mislim da je to poraz za cijelo društvo, Vlada s tim nema ništa", rekao je ministar demografije i nazvao to "dubokom ranom hrvatskog društva".

Više doseljenih Hrvata nego iseljenih

"To je po prvi puta nakon 15-ak godina da imamo tako značajan broj povratnika. Dobar dio se vraća mladih obitelji. Naša statistika kaže da je 80 posto onih koji su radno sposobni, a mi znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelji, a znamo i po onima što nam se obraćaju", kazao je Šipić.

Pohvalio je i mjeru vraćanja poreza povratnicima. Prema podacima Porezne uprave, dodao je, vratilo se više od 13.000 ljudi.

"Ali morate znati da se mnogi ne evidentiraju, da se mnogi još uvijek srame vratiti u svoju zemlju iz koje su izašli iz razno-raznih, neki čak možda i opravdanih, razloga", kaže ministar Šipić.

U pripremi je zakon o demografskoj obnovi, ali i mjere za povratnike, najavio je.