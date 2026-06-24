Kandidati za Ustavni sud odgovarali na škakljiva pitanja

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u srijedu je nastavio razgovore s kandidatima za suce Ustavnog suda i saslušao drugu skupinu od petero kandidata od ukupno 15, a dominirala su pitanja članova Odbora o ZDS, pravu na pobačaj i Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima.

Kandidat Mirko Klarić s Pravnog fakulteta u Splitu, na pitanje Mihaela Zmajlovića (SDP) kazao je da nije član političke stranke, no, da je stranačko članstvo formalni kriterij, dok je, po njemu, za ustavnog suca puno bitniji integritet osobe i viši stupanj tolerancije.

SDP-ove zastupnike Arsena Bauka i Mariju Lugarić zanimalo je zašto je u životopisu zatajio članstvo u HDZ-u, pojasnivši da se u stranku učlanio kao potporu stvaranja hrvatske države, ali da već 15 godina nije ni na koji način politički aktivan te da je očekivao da će ga na Odboru pitati o tome ako smatraju da je to važno pitanje.

"Vi na čelu stranke imate čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja", poručio je SDP-ovcima.

Komentirao je i najavu kandidature predsjednika Republike Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima, rekavši da mu nije bio nesklon, no, da su mu kolege pravnici ukazali na trodiobu vlasti i činjenicu da dok obnašate jedan aspekt ne možete se kandidirati za neki drugi aspekt vlasti.

SDP-ovu Ivanu Marković zanimalo je što Klarić misli o isticanju vjerskih simbola u javnim i zdravstvenim ustanovama, na što je kazao da je Hrvatska sekularna država te da je vrlo važno odvajati svjetovno od vjerskog.

HDZ-ov Josip Borić htio je čuti njegovo mišljenje o pravu na pobačaj, na što je kandidat uzvratio da je deklarirani vjernik, ali da to smatra moralnom kategorijom i kao muškarac misli da bi žene trebale imati ključnu ulogu u artikulaciji tog pitanja.

Matijašecu najviše pitanja oko dočeka rukometaša

Pročelnik u upravi Grada Zagreba Željko Matijašec najviše je pitanja dobio u vezi otkazivanja dočeka brončanih rukometaša zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je Vlada preuzela organizaciju događaja.

Na upit kako ocjenjuje postupak Vlade, kazao je da je Zagreb uzvratio tužbama Upravnom i Ustavnom sudu u kojima je i sam sudjelovao, i dok ju je USUD odbacio, Upravni još odlučuje.

Nikolu Mažara (HDZ) zanimalo je smatra li da javna vlast treba pokazati posebnu osjetljivost prema događajima koji okupljaju, na što je uzvratio da nije za zabrane, ali da jest za diobu vlasti i ovlasti lokalne samouprave. Ustav jasno daje pravo svima na izražavaju mišljenje, na prosvjede i vjeroispovijest, poručio je Matijašec.

"Doček nikome nije sporan, no, politički je sporno hoće li se na pozornici čuti sporni pozdrav, s obzirom na legitimni zaključak Gradske skupštine da se na javnim površinama ne smije koristiti ZDS, koje se gradonačelnik pridržavao", pojasnio je.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) pitao je bi li na isti način štitio molitelje na trgu, LGBT povorku i antifašiste, na što je odgovorio da imamo pravo na različitost, a to što se nekome nešto ne sviđa, ne znači da nemaju svi pravo na okupljanje, sve dok ne pozivaju na mržnju i nasilje.

Smatra i da USUD treba biti aktivniji te da je trebao reagirati na činjenicu da Vrhovni sud nije imao čelnika 14 mjeseci.

Na pitanje Urše Raukar Gamulin (Možemo!) o prizivu savjesti ginekologa kazao je da javno zdravstvo treba osigurati sve usluge sukladno zakonu i da to pravo treba biti osigurano svakoj ženi u općim bolnicama, neovisno o prizivu savjesti.

Mikecin Mišetić i Mittermayer o Ustavu i sucima

Odvjetnica Mila Mikecin Mišetić istaknula je da ustavni suci ne smiju biti članovi ni simpatizeri političkih stranaka, a Sabor treba postići dvotrećinsku većinu o najboljim kandidatima, no, među tim kriterijima ne smije biti bliskost s politikom.

Na pitanje Miše Krstičevića (SDP) treba li Ustav štititi pravo žene na prekid trudnoće, kazala je da Ustav štiti pravo na život. Ustav jamči pravo na zdravstvenu zaštitu i kroz to bih promatrala pravo na prekid trudnoće do desetog tjedna života, ustvrdila je.

Sudac Oliver Mittermayer smatra da ustavni suci ne bi trebali imati dvostruki mandat. O ustaškom pozdravu ZDS kazao je da se nalazi u prekršajnoj zoni i ne bi se smio upotrebljavati, ali, dodao je, imamo i izuzetak u vezi HOS-a.

Na inzistiranje Raukar Gamulin da decidirano kaže je li taj pozdrav dozvoljen ili nije, ponovio je da je u prekršajnoj zoni i da na to trebaju reagirati nadležna tijela, a što se izuzetka tiče, naglasio je, "ti su branitelji na prvoj liniji branili Vukovar, kao i oni drugi, no, ne znam kako to regulirati".

Upitan predstavljaju li vjerski simboli u javnim i zdravstvenim ustanovama kršenje Ustava, kazao je da je Hrvatska zemlja s više od 90 posto katolika, a časne sestre u bolnicama obilaze bolesnike pa mu to, napominje, nije neobično.

Pajaliću pitanje i o moliteljima na trgovima

Sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, jedan od tri kandidata o kojima je Sabor raspravljao u prošlom pokušaju, ali ga nije uspio izglasati, odgovarajući na pitanje o moliteljima na trgovima, rekao je da ne zna koji su njihovi ciljevi, ali da bi bilo nedozvoljivo kada bi se time promovirala bilo koja vrsta dominacije nad nekime, pa tako i muškaraca nad ženama.

Mažaru je odgovorio da Ustavni sud funkcionira, ali da nije sretna situacija to što radi s deset sudaca.

Što se tiče ZDS-a, istaknuo je da nema nikakvih dilema oko ustaškog, fašističkog i nacističkog pokreta, no, smatra da bi trebalo jasno urediti zakonom i reći točno što je i kada zabranjeno. Sve što je ustaško je protuhrvatsko, poručio je.

O prizivu savjesti liječnika naveo je da pacijentica ima svoje pravo, a postoji i priziv savjesti koji je "brana svim totalitarizmima", dok su ravnatelji bolnica oni koji pacijenticama moraju omogućiti ostvarivanje tog prava.

Što se tiče Milanovićeva pokušaja kandidature na prošlim parlamentarnim izborima, Pajalić je kazao da nema dileme da to nije mogao.

"S obzirom na nadležnosti, ne može biti član stranke, morao bi prethodno dati ostavku na dužnost predsjednika i tek onda bi mogao sudjelovati na izborima”, ustvrdio je.