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NASTAVAK RAZGOVORA

Kandidati za Ustavni sud odgovarali na škakljiva pitanja

Piše Hina, 24. lipnja 2026. @ 15:35 komentari
Sjednica Odbora za Ustav
Sjednica Odbora za Ustav Foto: Damjan Tadic/Cropix
Na saslušanju kandidata za Ustavni sud dominirala su pitanja o ZDS-u, pobačaju i Milanoviću.
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NASTAVAK RAZGOVORA
Kandidati za Ustavni sud odgovarali na škakljiva pitanja
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