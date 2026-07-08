Nova pomoć za povratnike u Hrvatsku: "Nisam mogla vjerovati da imamo tu priliku"

Ministarstvo demografije prvi put financira prijevode stranih diploma za hrvatske povratnike. U prvom valu izdvojeno je 25 tisuća eura za četiri povratnice iz Bolivije, Čilea i Argentine.

Zbog velikog interesa projekt se nastavlja kako bi se uklonile administrativne prepreke u priznavanju diploma i olakšalo zapošljavanje povratnika u Hrvatskoj.

"Ja sam jako sretna. Nisam mogla vjerovati da imamo tu priliku. I ja vjerujem da je jako lijepo jer onda više ljudi koji žive u Južnoj Americi da imaju hrvatske korijene mogu to vidjeti i misliti : 'Okej, oni stvarno čekaju na nas'", rekla je liječnica Gabriela Ximena Cortes Siles.

Gabriela Ximena Cortes Siles, liječnica Foto: Vijesti u 17

"Imamo, vjerujte mi, desetke koji čekaju. Desetke koji čekaju i mi ćemo ići sa puno ozbiljnim natječajem, javnim natječajem do kraja godine, sa izdašnjim iznosom", obećao je Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva Foto: Vijesti u 17