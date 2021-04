Zaposlenik Europskog parlamenta već šest godina izbjegava suđenje za silovanje svojih pasa. Cijeli je proces snimao. Policija je u njegovom stanu pronašla stotine videozapisa. Za šest mjeseci slučaj bi mogao u zastaru. Za njim je raspisana tjeralica.

Čovjek koji je godinama fizički zlostavljao svoje pse danas radi u Europskom parlamentu i već šest godina uspješno izbjegava suđenje u Hrvatskoj. No zakon je takav da bi cijeli proces za šest mjeseci – mogao u zastaru. Javnost je za ovaj slučaj saznala još 2015., kada je policija do otkrića došla slučajno.

Po dostupnim podacima, muškarac o kojem je riječ imao je obrt koji se bavi grafičkim dizajnom. Bio je i član Ekumenskog vijeća za dijalog Hrvatske biskupske konferencije, odakle tvrde da institucije s njima nikada nisu kontaktirale vezano za navedeni slučaj. Sadašnji poslodavac, Europski parlament, ne želi komentirati procese koji su u tijeku i poštuje presumpciju nevinosti.

Kada se osoba kojoj se sudi ne odaziva na suđenje, postoje instrumenti koji se mogu pokrenuti. Zbog toga, stranica Eyes of an angel, koja se bavi zaštitom životinja, poslala je primjedbu Vrhovnom sudu zbog otezanja postupka.

Iz Vrhovnog suda su prioćili kako za sada nema razloga za postupanjem sudske uprave Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ali da je za njime raspisana tjeralica 30. ožujka ove godine.

18. ožujka Kazneni sud u Zagrebu, koji vodi postupak, odredio je istražni pritvor osumnjičenome, no on taj isti sud izbjegava. Tražila ga je i belgijska policija, no nije ga našla. Ipak, naši zastupnici znaju o kome se radi i redovito ga viđaju na radnom mjestu, u Europskom parlamentu, što je za Provjereno u razgovoru potvrdila i Biljana Borzan.

Postupak protiv tog čovjeka vodi se od 2017. godine, na njemu se promijenilo nekoliko sudaca, a zabrinjava što da 21. rujna ove godine nastupa apsolutna zastara.

O cijelom slučaju zadnje je izvještavalo Provjereno.