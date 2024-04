Na čijoj ste strani po pitanju raskola u Mostu? Glasajte u Dnevniku Nove TV

Nakon dugogodišnje suradnje došlo je do razilaženja Mosta i bračnog para Raspudić. Marija Selak Raspudić rekla je da zbog Mostova zastupnika Marina Miletića, koji se ranije ogradio od nje, nije željela biti na listi za izbore za Europski parlament, ali je poručila da on nije jedini razlog razilaženja.

O svemu se oglasio i predsjednik stranke Božo Petrov, koji je naglasio da u ovom sukobu nije izabrao Miletića, nego Most, te da se Miletić ispričao Mariji Selak Raspudić. Pojasnio je da su stranačka tijela htjela na listama imati prepoznatljive ljude, bez obzira na to što oni u slučaju osvajanja mandata ne bi išli u Bruxelles, ali to Raspudićima nije bilo prihvatljivo.

