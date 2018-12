Ranko Ostojić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, zatražio je očitovanje SOA-e te nadzor nad njenim radom.

"Zatražio sam očitovanje SOA-e i nadzor od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost te stručni nadzor nad radom konkretnog djelatnika SOA-e", rekao je Ranko Ostojić (SDP), predsjednik saborskog Odbora za nutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na konferenciji za novinare na kojoj je govorio o slučaju Radeljić.

"Gospodin Mate Radeljić tvrdi da je 5. prosinca bio izložen pritisku djelatnika Sigurnosno obavještajne agencije. Bilo bi žalosno kad bi kadroviranje u Uredu predsjednice radila SOA. Međutim, iz priopćenja SOA-e iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje - zašto se ta osoba uopće mogla nalaziti u Uredu predsjednice", rekao je Ostojić.

Iako je predsjednik Odbora, tematsku sjednicu još nije sazvao jer kaže da za nju treba imati prethodnu odluku većine članova. Drugi način je da najmanje trećina članova, njih pet, moraju potpisati zahtjev, a to će, kaže, napraviti budu li morali.

Očekuje da će dokumente koje je zatražio dobiti vrlo brzo, a "hoće li to biti žurno ili hitno, na njima je". "Ne bude li očitovanja sazvat ću sjednicu Odbora i kroz nju zatražiti od institucija da počnu respektirati jedan od najvažnijih odbora u parlamentu", rekao je Ostojić, dodajući da ne može jamčiti da će to biti prije Nove godine, ali će nastojati da do sjednice dođe što prije.

Da je na mjestu predsjednice Republike, on bi, kaže, izašao pred novinare i odgovorio na sva pitanja koja postoje. "Ne bih dozvolio otvoreni prostor da ljudi špekuliraju i nagađaju. Mi zapravo ne znamo istinu. Varijanta u kojoj komunicirate prioćenjima govori koliko ste u strahu da istinu iznesete pred novinare", kaže Ostojić.