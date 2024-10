Propala aplikacija za plaćanje u menzi: Vlasnik nestao, studenti ostali bez novca, institucije nemoćne

Koristili su je za plaćanje obroka u menzi, a sada su im na njoj zamrznuti računi. Zagrebački studenti mobilnu aplikaciju Weapay više ne mogu koristiti. Ide u stečaj.



"U aplikaciju se više uopće ne može ući. Prije se moglo, mi smo mogli točno vidjeti koliko nam je novca ostalo. Sad možeš upisati pin, prijava nije više moguća. Po meni, valjda to znači da taj novac možemo zaboraviti", rekao je student Hrvoje Debeljak.



Studentski centar s aplikacijom je ugovor potpisao prije dvije godine.

Sva sredstva od studenata direktno bi primao Weapay, a oni bi zauzvrat novac uplaćivali Studentskom centru. Međutim tijekom ljeta uočena su dugovanja veća od 50.000 eura.

"Utvrdili smo što je javno dostupno uvidom u sudski registar da je navedena tvrtka Weapay podnijela zahtjev za stečaj. To nam je upalilo alarm, prekinuli smo mogućnost plaćanja Weapayom, obavijestili naše studente da ne uplaćuju sredstva, da ne ostanu bez njih", kazao je Mario Župan, zamjenik ravnatelja Studentskog centra.

Studenti su nezadovoljni i razočarani. Odgovora što će biti s novcem - nema. "Htio bih dobiti taj novac natrag, pogotovo ako je ostao neki znatniji iznos, sigurno bih htio taj novac dobiti nazad, mislim da je to nepošteno", rekao je student Ivan Vidović.

Na upit medija, ali ni na upite oštećenih studenata, iz tvrtke aplikacije koja bi se uskoro mogla naći pod stečajem ne odgovaraju, odnosno ne odgovara ni direktor koji je i sam pokrenuo prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Na sastanke je, tvrde iz Studentskog centra, do pojave problema redovno dolazio, no danas od njega ni glasa.

Uvođenjem beskontanog plaćanja aplikacija je u menzama smanjivala redove. "Skenirala bi mi kod preko mobitela i skinula bi novac i to je to, samo eto jedini problem je što ga sada ne mogu vratiti", rekao je student Mate Omezić.

"Sreća u nesreći je to što nisu veliki iznosi kod studenata, nesreća je što je puno studenata zahvaćeno time. Student, ako je uplatio sedam, osam, 10 eura, on je faktički imao tjedan dana sredstava za konzumaciju", rekao je Župan.



Do daljnjega obrok će plaćati isključivo gotovinom ili karticom - sporijom, ali sigurnijom opcijom.

