Do početka nastave dvanaest je dana. A u kraju koji je pogodio potres - čak devet škola ima crvenu naljepnicu. Roditelji se pitaju - kako će se organizirati nastava. O tome, ali i o najnovijem potresu razgovarali smo s ministrom.

Sara i njezina majka s tugom gledaju u Glazbenu školu, u kojoj je djevojčica postizala svoje najveće uspjehe. Sara je državna prvakinja u violončelu. Instrument je srećom čitav.

"Grozno izgleda. Glazbena mi je kao drugi dom, imala sam puno nastupa", kaže Sara Kolar, državna prvakinja u violončelu. Sve joj teško pada.

Puno je nadarene djece u Sisku.

"Puno su rezultata ostvarili na državnim, županijskim, čak i međunarodnim natjecanjima. Radi te djece bi se trebalo učiniti nešto, da se sve ovo nastavi“, objašnjava Sarina majka Dijana Kolar.

"I ovo je možda jedini instrument koji je možda oštećen. Ja se bojim ulaziti unutra", čuje se na snimci snimljenoj u unutrašnjosti škole.

Zgrada je opasna. Novi prostor im je prioritet.

"Mislim da se tamo neće moći izvući dva pianina. U školi se nalaze devet polukoncertnih i jedan koncertni klavir Steinway - najveći, najskuplji. Obnovu tog klavira smo platili 400 tisuća kuna. On je vrijedan preko milijun kuna", kaže Tomislav Ivšić, ravnatelj glazbene škole Frana Hotke u Sisku

Glazbena škola u Sisku - jedna je od devet s crvenom naljepnicom. 12 ih ima žutu, a 32 zgrade - zelenu naljepnicu. Stručnjaci obilaze i petrinjske škole.

Ravnatelj petrinjske srednje škole ne čeka državu.

"Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da napravimo novu školu za 21. stoljeće", rekao je u videu.

Novac prikuplja u humanitarnoj akciji. Bude li nastava online, mnogima će u zabačenim selima to biti problem.

"Nažalost, znam da će struja biit problem, znam da će signal biti problem. Ali idemo rješavati jednu stvar po jednu i idemo te učenike dobiti da dođu u školu, radi sebe, svoje obitelji, radi nas, radi društva u cjelini. Jer bez škole nema dalje života u gradu", govori ravnatelj Milan Orlić.

U Petrinji je oko 1850 učenika. U Sisku više od tri tisuće. U Glini niti 200.

Mnogi su u strahu pobjegli iz svojih domova. Ne bude li država brza - neka djeca se nikad neće vratiti.

Fuchs: "Morat ćemo ponovo pregledati škole sa žutim naljepnicama"

O stanju u školama u Banovini razgovaramo s ministrom obrazovanja Radovanom Fucshom. Još nema informacija je li najnoviji potres dodatno urušio škole. Javili su mu se suradnici i rekli da će opet trebati nadzor u nekim školama.

"Morat će se ponovo pregledati oni objekti, naročito onih koji imaju žute oznake i kojima je novi potres možda dodatno narušio statiku. One koje imaju crvenu naljepnicu, njih devet, treba rušiti i graditi nanovo", rekao je ministar.

Na terenu je još mnogo posla. Treba se saznati gdje je nastavno osoblje, naročito gdje su učenici.

"Znamo da je dobar dio djece napustio to područje. Nemamo podatke, i ne bih želio špekulirati, ali mislim da je velik dio djece otišao, što je dosta logično, zbog strahova i trauma. I to je u redu. Mi ćemo sve to identificirati, i provjeriti imaju li svu potrebnu informatičku opremu za nastavu za daljinu", kaže.

No u zabačenim selima velik problem su struja i signal.

"U kontaktu smo sa teleoperaterima, pokušavamo vidjeti može li se signal popraviti. A ako se signal ne bude mogao popraviti, imamo ideje kako rješavati i taj problem. Možemo na pojedinim punktovima gdje je signal dovoljno dobar, organizirati postavljanje kontejnera u kojima bi se nastava privremeno održavala za dio učenika ili preseljenje učenika u neka sigurnija mjesta", rekao je i dodao da je pandemija pokazala da su neke škole u stanju vrlo brzo prebacivati se na drugačije modele nastave.

Kad počinje škola?

Još se ne zna počinje li nastava 18. siječnja ili će se na online nastavu.

"Po nekim pokazateljima koje sada imamo, ali ne usudim se reći da su apsolutno točni jer su djeca na praznicima, a dok su bila u školi, postojao je nadzor nad njihovim febrilnim stanjima. Tad su bili upućivani na PCR test. Pa smo imali vrlo egzaktne podatke. Sad su brojevi drastično manji, na današnji dan imamo 344 pozitivna učenika. Još čekamo sačekati malo. Ne volim govoriti unaprijed. Sve ovisi o epidemiološkim podacima. Pratimo ih i dalje, primjenjujemo varijantu odlučivanja na lokalnoj razini. Ali ako Stožer odluči centralno i mi uvidimo da je opravdano, i ta mogućnost dolazi u obzir", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr