U nastavku pogledajte kako trgovine i trgovački centri rade danas, na blagdan svetog Stjepana.

Trgovine rade skraćeno ili uopće ne rade. Redovnom radnom vremenu vraćaju se u ponedjeljak.

Trgovine Spara i Interspara rade skraćeno - do 14 ili 18 sati, a negdje i do 20 sati. Popis za svaku pojedinu trgovinu pronađite ovdje.

Plodine danas rade po nedjeljnom radnom vremenu, osi, City Colosseuma u Slavonskom Brodu koji je danas zatvoren. Detalje provjerite ovdje.

Studenac također radi po nedjeljom radnom vremenu. Ovdje provjerite kako radi dućan u vašoj blizini.

Lidl, Konzum, Velpro, Kaufland, Tommy i KTC ne rade.

Trgovački centri

Također, na današnji dan ne radi ni Avenue Mall (osim ugostiteljskih objekata), Arena Centar (osim Interspara), City Centar One West, City Centar One East, Mall of Split, Portanova, Pula City Mall (osim Interspara) te Westgate.

Tower Centar Rijeka podijelio je radno vrijeme po katovima - zatvorene su trgovine od 1. do 4. kata, izuzev Interspara, igraonice i jednog restorana. Na 5. katu radu kino i automat kluba. Detalje pogledajte ovdje.