Božić je bio topao i kišan. Meteorolog Nove TV Ivan Čačić najavljuje promjenu za iduće dane. Pogledajte vremensku prognozu.

Prema očekivanju, posvuda je bilo iznadprosječno toplo, a u Gorskoj Hrvatskoj pala je zamjetna količina oborine. U tom području naši motritelji ponegdje su izmjerili i više od 50 litara kiše na četvornom metru. Ova će se slika u sljedećim danima za kontinentalne krajeva nakratko izmijeniti.

Sredozemna ciklona sutra će prolazno oslabjeti, a sa sjeveroistoka će u kontinentalno područje prodirati zamjetno hladniji zrak, koji će se tu zadržati do srijede. U nedjelju ujutro u većini će krajeva biti oblačno, povremeno s kišom.

Jedino će na području uz Sloveniju ponegdje zalepršati pahulje snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji umjereno, mjestimice i jako jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 5, u Slavoniji i Lici ponegdje i dva do tri stupnja viša, a na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj još povremeno kiša koja će navečer i u noći sa zahlađenjem prijeći u snijeg. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zamjetno niža od današnje.

U istočnim predjelima oblačno, povremeno s kišom.Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u osjetnom padu.

U Gorskoj Hrvatskoj oblačno s kišom, koja će navečer na sjevernom dijelu prijeći u snijeg. Na Jadranu kiša, lokalno i obilna.Vjetar će u početku oslabjeti, a zatim okrenuti na umjereno jugo. Najviša poslijepodnevna temperatura u gorju od 0 do 4, u Lici još u prvom dijelu dana od 5 do 9, a na Jadranu uglavnom od 8 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji oblačno povremeno uz kišu, lokalno i obilnu. Puhat će umjereno i jako jugo. Poslijepodne većinom od 13 do 16 stupnjeva.



U sljedećim danima u unutrašnjosti će biti većinom umjereno do pretežno oblačno uz temperaturu primjerenu za ovo doba godine.U ponedjeljak još će prijepodne biti kiše i snijega, a zatim će oborine prestati. Potom uglavnom suho, od srijede i sa sunčanim razdobljima - i ponovno sve toplije.



Na Jadranu povremeno kiša, osobito u Dalmaciji, i to prije svega u ponedjeljak i utorak, dok u srijedu valja računati na češća sunčana razdoblja. U ponedjeljak će nakon umjerenog juga i jugozapadnjaka postupno zapuhati sjeverozapadnjak i bura, no već u utorak ponovno jugo.



U meteorološkim izvješćima ponekad se spominje riječ motrenje i motritelj. Jeste li znali da motrenje obuhvaća dvije radnje: opažanje i mjerenje? Mjerenje je vezano uz dobivanje numeričkog podatka, primjerice za temperaturu zraka, dok je opažanje vizualna procjena vremenskih pojava, primjerice stanja atmosfere ili vrste oblaka. Tako je motritelj ujedno i opažač i mjeritelj.



