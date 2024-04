Pogledajte koje su trgovine i šoping-centri otvoreni ove nedjelje

Pred nama je još jedna neradna nedjelja pa smo provjerili koje će trgovine i šoping-centari raditi 14. travnja.

Konzum

Ove nedjelje neće raditi sve trgovine ovog lanca, a koja je najbliža vama pogledajte na Konzumovu lokatoru.

Najviše prodavaonica - 35 će raditi na području Zagreba, 12 na području Osijeka, 7 na području Splita te 3 na području Rijeke. Mnoge njihove trgovine u nedjelju će raditi od 8 do 13 sati.

Lidl

Samo neke prodavaonice ovog lanca bit će otvorene, a u pronalasku svoje najbliže otvorene trgovine kupci se mogu poslužiti lokatorom trgovina.

Plodine

Ove nedjelje radit će samo neke trgovine Plodina.

Otvoreni će biti:

Supermarket u Osijeku na adresi Huttlerova 30, radno vrijeme: od 7 do 22 sata

na adresi Huttlerova 30, radno vrijeme: od 7 do 22 sata Supermarket Rijeka u Ružićevoj, radno vrijeme: od 7 do 21 sat

u Ružićevoj, radno vrijeme: od 7 do 21 sat Supermarket Rijeka Zamet, radno vrijeme: od 7 do 22 sata.

Zamet, radno vrijeme: od 7 do 22 sata. Osim ovih, radit će supermarket u Ivanić-Gradu, Kastavu, Pleternici, Pregradi, Sisku, Varaždinu i Vrbovcu, a više o njihovu radnom vremenu možete pogledati ovdje.

Spar i Interspar

Prodavaonice Spara i Interspara koje će svoja vrata otvoriti kupcima tijekom ove nedjelje također će raditi različito.

Otvorene će biti sljedeće trgovine:

INTERSPAR

Supernova-Garden Mall, Kolakova 14, Dubrava, Zagreb

City Center One West Jankomir 33., Zagreb

Gospodarska ulica 5, Donji Stupnik

Buzin Supernova, Avenija V. Holjevca 62, Zagreb

Janka Polića Kamova 81A, Rijeka

Osječka 284, Slavonski Brod

City Center One, Vukovarska 207, Split

Cesta dr. F. Tuđmana 7, Kaštel Sućurac



SPAR

Banjavčićeva 22A, Zagreb

Vojina Bakića 1, Zagreb

V. Kovačića 3A, Zagreb

Petrovaradinska 7c, Zagreb

Dobronićeva 7, 10000 Zagreb

Ivana Šibla 11, Zagreb

Stjepana Majdeka 53, Ivanić Grad

Martinkovac 127, Rijeka

D. Tomljanovića Gavrana 2b, Senj

Lička ulica 1-3, Split

Osječka 10, Požega

Kneza Trpimira 14, Osijek

S obzirom na to da se radno vrijeme trgovina razlikuje, kada će biti otvorena ona najbliža Vama, pogledajte na linku.

Studenac

Ove nedjelje radit će mnoge trgovine lanca Studenac, no njihovo radno vrijeme ponovo će se razlikovati.

U Zagrebu će tako biti otvoreno 20-ak trgovina, u Osijeku jedna - na adresi Vinkovačka 39, a radit će od 8 do 18 sati, na području Rijeke bit će otvoreno 10-ak poslovnica koje će raditi ili od 7 do 21 ili od 7 do 22 sata. U Splitu će raditi 10-ak trgovina Studenca, uglavnom od 7 do 20 sati. Kada će raditi Vama najbliža trgovina pogledajte na linku.

Kaufland

"Dragi kupci, ovu nedjelju 14. travnja sve naše trgovine su zatvorene“, stoji na službenoj stranici Kauflanda.

KTC

Trgovine KTC-a ni ovu nedjelju neće raditi.

Trgovački centri

Arena centar

Trgovine Arena Centra u travnju neće raditi nedjeljom.

Avenue mall

Avenue mall centar u Zagrebu ove nedjelje neće raditi.

City Center one East i West

City Center one West radit će 14. travnja, a City Center one East 21. travnja.

Z Centar

U nedjelju 14. travnja trgovine Z Centra neće raditi.

King Cross

King Cross neće raditi nedjeljom do kraja travnja.

Tower centar Rijeka

Bit će otvoren za svoje posjetitelje 14. travnja od 10 do 21 sat.

Mall of Split

Centar ne radi ni jednu nedjelju tijekom travnja, pa tako ni 14. travnja.

City Center one Split

Radit će u nedjelju 14. travnja.

Mall Osijek

Tijekom travnja, Mall Osijek neće raditi ni jednu nedjelju.