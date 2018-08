Kako preživjeti mjesec bez plaće, pita se oko 4.500 radnika Uljanik grupe. Računi i krediti dolaze na naplatu, a novca nema. Velik izdatak mnogim obiteljima je i nova školska godina. Posjetili smo obitelj Govi - koja nije ostala bez jedne, već dvije plaće jer oboje supružnika radi u riječkom brodogradilištu.

U tročlanoj obitelji Govi i otac Alberto i majka Tatjana rade u 3. maju. Preživjeti mjesec je teško - jer ostali su bez obje plaće.

''Bio sam sad na godišnjem 15 dana i hoćete da vam kažem kako sam izašao ovaj mjesec? Ja sam platio račune, ali tako što sam radio na crno'', rekao je iskreno Alberto Govi.

Što će biti idući mjesec, ne znaju. S plaćom je život, kažu, težak, bez nje - nemoguć.

''Uz kredit, uz režije što trošimo na prehranu, na benzin da bi došli do posla minimalno nam treba 5.500 do 6.000 kuna i to je skromno jer u to ulaze i krediti i režije'', kaže Tatjana.

A novi izdaci stižu. Uskoro će i škola, s knjigama su se, kažu, "snašli". Najteže je probleme sakriti od kćeri.

''Kjari nije teško objasniti zato što je razumno dijete i shvaća situaciju. Bit će bolje valjda'', priča Alberto.

Bez obzira na tešku situaciju Kjara je ipak proslavila 13. rođendan. Skromno - uz pomoć ostatka obitelji.

Baka i dida su uskočili i teta je uskočila. Teško je kad vidiš da je dijetu teško, ali da je zadovoljna što je uspjela sa svojim najbližima proslaviti. Mislim da je svakom roditelju najteže kad mu je dijete u pitanju'', govori Tatjana.

Alberto, Tatjana i Kjara vjeruju kako će njihovim problemima uskoro doći kraj. Sve nade polažu u ponedjeljak kada tata Alberto zajedno sa svojim kolegama po rješenje odlazi na Markov trg.



