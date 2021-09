Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, pozvao je sve Srbe diljem svijeta da u srijedu, 15. rujna, izvjese srpske zastave. Pupovac se usprotivio tome pozivu i poslao jasnu poruku.

Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a održao je izvanrednu konferenciju za novinare uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Poručio je da Srbi, ali i druge manjine, u Hrvatskoj moraju poštovati hrvatske zakone koji se odnose na isticanje zastava drugih zemalja.

"Moja poruka je jasna. Kao što nitko u Srbiji ne bi htio da se protivno zakonima Republike Srbije ističu hrvatske državne zastave tako vjerujem da nitko ne bi htio da se u Hrvatskoj ističu zastave Republike Srbije mimo propisanih zakonskih okvira", rekao je Pupovac.

Dodao je i da će zastave biti izvješene tamo gdje su i oduvijek bile - u službenim prostorijama koje koristi srpska nacionalna manjina i na zgradama i institucijama koje po zakonu imaju pravo izvjesiti svoje simbole.

Na ovaj način Pupovac šalje poruku pomirenja, komentirao je reporter Andrija Jarak. "Smiruje tenzije koje su nastale onoga dana kada je Aleksandar Vučić slavodobitno najavio da će se od ove godine 15. rujna slaviti kao Dan svesrpskog jedinstva i dan nacionalne državne zastave", naveo je Jarak.

Također, tada je Vučić pozvao sve državljane Srbije u "svim srpskim zemljama" da na svoje kuće, zgrade i prozore izvjese državnu zastavu Republike Srbije.

Sve se češće govori i o "srpskom svijetu" - najčešće to spominje, kako ga naziva oporba u Srbiji, Vučićev "službeni megafon", to jest Aleksandar Vulin, nekadašnji ministar obrane, a sadašnji ministar unutarnjih poslova. On je tijekom rata bio najbliži suradnik supruge Slobodana Miloševića.

"On na dnevnoj bazi ispali nekoliko ratnohuškačkih izjava. Zadnja od njih glasi da je 'srpski svijet nužan i potreban da bi se zaštitili Srbi gdjegod oni živjeli'. S obzirom na Vulinovu, ali i na Vučićevu ratnohuškačku prošlost, mnogi sumnjaju u prave motive novouspostavljenog blagdana,15. rujna i mnogi u tom famoznom 'srpskom svetu' vide nastavak politike Memorandum SANU 2. Pupovac je povukao jedan mudar politički potez", analizira Jarak.

Hrvatska ima jasno propisane zakone kada i u kojim trenucima se smiju isticati zastave drugih zemalja. "Uvijek pored te zastave mora biti zastava RH i uvijek se pored te himne najprije mora izvesti himna Republike Hrvatske", naveo je Jarak.

