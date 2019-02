Isprovociran prethodnim govornicima, među kojima se našao i Ivan Pernar, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u srijedu navečer u Saboru je pobjesnio na svoje kolege i "počastio" ih mnogim, ne baš lijepim, titulama.

Nakon što se u srijedu navečer u Saboru poteglo pitanje o vjerodostojnosti potpisa za referendum koje je prikupljala inicijativa "Narod odlučuje" te toga sabotira li Vlada taj referendum kako bi zaštitila vlastite interese i određene skupine u društvu, a obmanula javnost, istupio je i Milorad Pupovac koji je stvar shvatio jako osobno.

"Kao što smo čuli danas ovdje, i prošlo je kao da nitko ništa nije rekao, a sve veliki kršćani, sve iznimni katolici i hrvatski suverenisti, koje ugrožavaju pederi, Srbi i ne znam tko drugi! A tko ih ugrožava? Oni sami! Neostvareni, neiživljeni pederi! U moralnom i svakom drugom smislu te riječi! Neostvareni Hrvati koji nisu u stanju shvatiti da im nisu Srbi koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji predstavljaju Srbe problem, problem su oni sami. Ne znaju tko su, što su, kuda će i kako sa sobom. Pa tako kao što su jučer pljuvali po Beogradu, danas pljuju po Bruxellesu. A sebe nikako da pogledaju tamo gdje se treba pogledati – u očima drugih ili u ogledalu.

To su ti suverenisti koji navodno nude mogućnost, kao što to čini naš junak koji druge proglašava homoseksualcima i bježi van iz ovoga Sabora, Zekanović... Sramota me dijeliti ovu dvoranu sa ljudima koji tako misle i tako govore o drugim ljudima.

I oni bi ovoj zemlji trebali donijeti prosperitet? Oni bi ovoj zemlji trebali osigurati pravi identitet? Slobodarstvo? Zapravo nas vračaju u crni mrak. Zato ovo doista nije pitanje jesu li ljudi koji su radili ovaj posao koji im je povjerila Vlada napravili taj posao kako valja. Ovo je priča o onima koji su skupljali potpise i koji su vodili kampanju. Koji su se služili najnedopuštenijim sredstvima da jedva skupe potpise, a onda se jedan profesor ustavnoga prava poziva na volju naroda.

Jeste. Svaka hulja se danas može pozivati na volju naroda. I zato nam jeste tako kako nam jeste i bit će nam tako sve dotle dok narod ne prozre te hulje", rekao je vidno uzrujan Pupovac svojim kolegama.

U svom se obraćanju dotaknuo i toga kako su sakupljači potpisa za taj sporan referendum pozivali građane da daju svoj glas "protiv Pupovca".

Podsjetimo, inicijativa "Narod odlučuje" sakupljala je potpise za referendumska pitanja koja su se, između ostalog, bavila i time da se zastupnicima nacionalnih manjina onemogući odlučivanje o državnom proračunu i povjerenju Vladi te da se zastupnici nacionalnih manjina ne biraju prema sustavu razmjernog predstavništva.

Referendumska su pitanja pokrenula lavinu reakcija i rasprava pravnih stručnjaka, a inicijativa na kraju nije uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa no unatoč tome kontroverze oko ove priče se očito ne smiruju već izazivaju jake emocije.