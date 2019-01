Šef SDSS-a Milorad Pupovac na posebno sazvanoj presici upozorio je na govor mržnje na društvenim mrežama nakon šokantnog i sablaznog statusa na Facebook profilu Ivana Đakića, sina HDZ-ova saborskog zastupnika Josipa Đakića.

"Smatramo da je on ovom objavom izravno pozivao i poticano na nasilje prema Srbima u Hrvatskoj. Njegov je cilj bio ne samo poniziti našu zajednicu već i poticati na nasilje", poručio je predsjednik kluba zastupnika SDSS-a Boris Milošević na početku presice.

"To nije izolirani slučaj", dodao je. Razumijevanje slobode govora zapravo dovodi do takvog govora mržnje i sličnih primjera, naglasio je Milošević.

"Više nemam povjerenja..."

Milorad Pupovac na to je dodao da je tu riječ o veličanju ustaškog režima i genocida koje je taj režim provodio te o vrijeđanju njihovih žrtava.

"Više nemam povjerenja u to da će zakonske institucije učiniti ono što trebaju i kazniti ovakve stvari. Previše je tolerancije prema ovakvim stvarima", poručio je Pupovac.

"Ne vjerujem da će oni kojima je to posao napraviti svoj posao, štititi državu, zakon i Ustav i zaštititi žrtve ovakvih napada. Oni će radije zaštiti one koji provode hajke. To vjerojatno hoće i rade, ali ovo neće", dodao je Pupovac.

"Mnogi, pa vjerojatno i vaši kolege (novinari) misle, to se nas ne tiče, ali vas se tiče", naglasio je.

Privilegiran s navršene tek 22 godine života

Spomenuo je Đakićeva sina kao "privilegiranog da s 22 godine postane vlasnik hotela i šalje ovakve poruke" te je poručio da se treba zapitati tko stvara i omogućuje takve privilegije.

Spomenuo je i određene predstavnike crkve koji šire s jedne strane poruke ljubavi i mira, no s druge veličaju zločinački režim.

"Mi smo dobili odgovor na Božić"

Najavio je da će vrlo brzo biti podnesena kaznena prijava protiv "ovakvog i svakog drugog budućeg sličnog djela".

"Mi smo dobili odgovor na pravoslavni Božić", istaknuo je Pupovac.

"Tražit ćemo odgovor od DORH-a i najviših tijela državnih vlasti i u tome nećemo posustati", poručio je na kraju Pupovac.

Kriv je sustav

Jedno od prvih postavljenih mu novinarskih pitanja bilo je podržava li i dalje Vladu premijera Andreja Plenkovića.

"Mi tražimo da to bude ozbiljno shvaćena poruka. Danas Hrvatskoj ne prijeti ni Jugoslavija ni komunizam, već proustaški revizionizam i tražimo nedvosmislenu osudu toga", odgovorio je Pupovac.

Upitan tko točno stvara privilegije koje je ranije spomenuo, Pupovac je ostao neodređen, odnosno nije prozvao nikoga osobno, ali je okrivio sustav.

"Za neke ljude to je stvorio sustav, koji je omogućio nekima da pljačkaju, a drugima da po različitim osnovama budu privilegirani nasuprot drugih građana. Sustav je omogućio ovom mladom čovjeku da odašilje ovakve poruke", naglasio je Pupovac.

"Tko šljivi Pupovca i druge, oni su četnici. Njihova glava može biti na mjestu one iz poruke", dodao je.

"Odgovorni smo. Krajnje je vrijeme da nas se prizove pameti"

Na pitanje što vlasti čine da promijene sustav i pravosuđe nabolje i što njegova stranka kao dio vlasti čini, Pupovac je odgovorio iskreno – ništa, te priznao i svoju odgovornost za to.

"Stanje pravosuđa od ulaska u EU pogoršalo se. Kriteriji vladavine prava su sniženi. Pravosuđe je ponovno postalo jedno od najozbiljnijih mjesta lošeg stanja u našoj zemlji. Pitate me jesmo li odgovorni? Jesmo. Krajnje je vrijeme da nas se prizove pameti", rekao je pupovac.

Podrška Plenkoviću? "Nisam ja Robert Jankovics"

HDZ je još u ponedjeljak osudio čin Ivana Đakića, a Pupovac kaže kako iz njegove stranke to pozdravljaju kao korak u dobrom smjeru.

"Vidjeli smo poruku HDZ-a i mi je pozdravljamo. Očekujemo da nadležne institucije i sudske vlasti u ovom i sličnim slučajevima djeluju u skladu sa zakonom. Očekujemo da uvide da je to razarajuća pojava za našu zemlju i naše društvo. Ovo shvatite kao način naše borbe da se to promijeni", rekao je Pupovac.

Na pitanje propitkuje li vlastitu podršku Plenkovićevoj vladi, Pupovac je dao zanimljiv odgovor, kojim je zapravo bocnuo Klub Milana Bandića.

"Nisam ja Robert Jankovics da u jednoj rečenici pet puta spomenem Andreja Plenkovića i podršku njegovoj Vladi. Vlada Andreja Plenkovića ima podršku, ali ne pod bilo kojim uvjetima i od bilo koga. Ja nisam taj", naglasio je Pupovac.

Ivan Đakić, podsjetimo, u ponedjeljak je objavio na svojem Facebook profilu skandaloznu božićnu čestitku Srbima, koja je izazvala zgrađanje medija i javnosti te osudu iz HDZ-a, koji je protiv njega najavio i stegovni postupak.