"Ne želimo se naviknuti na takav suživot": Pupovac o protuustavnom veličanju ustaškog pokreta

U slobodnom govoru Milorad Pupovac, saborski zastupnik, tijekom 5. sjednice Hrvatskog sabora (11. saziv) održao je govor ispred kluba SDSS-a.

"U petak, 5. lipnja 2020. godine Ustavni sud Republike Hrvatske je izdao priopćenje u kojem kaže: U odnosu na pozdrav Za dom, spremni, Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

U ponedjeljak, 27. veljače bio je Dan sjećanja na žrtve holokausta, dan kad su snage Crvene armije oslobodile simbol koncentracijskih logora i logora smrti Auschwitz-Birkenau i na koji se već 80 godina sjećamo nacističkih, fašističkih i ustaških zločina genocida nad milijunima Židova, stotinama hiljada Roma i Srba.

U nedjelju, 26. siječnja u Splitu navijači partizanskog nogometnog kluba Hajduka postrojeni u paravojnu formaciju marširali su uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni!" i bodreći se pjesmom "Ajmo, ajmo ustaše".

Neki, bolje reći rijetki su mediji o tome izvijestili javnost, a gradonačelnik Splita je to okarakterizirao kao sramotu. Policija navodno istražuje slučaj. I to je sve. Nitko dosad nije pustio glasa protiv. Ni uprava Hajduka, ni Hrvatski nogometni savez, ni udruge navijača. Nitko. Nitko zbog straha, nitko zbog oportunizam, nitko zbog toga što se na to navikavamo. Da, Hrvatska se nastavlja navikavati na suživot sa svojim ustaškim nasljeđem. Mi se ne možemo i ne želimo naviknuti na takav suživot, jer on negira samu mogućnost suživota s narodom kojeg predstavljamo, suživota drugih nacionalnih manjina, Židova i Roma u prvom redu, suživota stranaca bez kojih ne možemo obnoviti našu demografiju i našu ekonomiju. Mi se ne možemo naviknuti na to da današnja Hrvatska u nedjelju u Splitu tolerira marš nekoliko stotina mladih ljudi odjevenih u crno koji pozdravljaju sa ZDS i pjevaju "Ajmo ustaše" a u ponedjeljak sa svjetskim i europskim liderima i u prisustvu posljednjih preživjelih komemorira žrtve holokausta u Auschwitzu.

Ta navika i takvo navikavanje nisu samo suprotni hrvatskoj ustavnoj državi na čiji temeljni zakon, njezin Ustav, svi mi koji koji smo birani od naroda i za naroda prisežemo, ono je opasno za njezinu budućnost kao države.

Ti su pozdravi izraz mržnje i u njoj počinjenih zločina genocida nad Srbima, Romima i Židovima. Oni su pretnja malo brojnim Židovima, Romima i Srbima koji danas žive u Hrvatskoj. Oni su izraz prezira i pretnja prema želji hrvatskog naroda da živi u svojoj demokratskoj državi i prema odluci država svijeta da tu i takvu želju priznaju.

Zato oni nisu stvar samo za policiju i prekršajne sudove već su stvar jasne i kontinuirane javne osude. Zato ovim povodom i sa ovog mjesta predlažem da se nadležni odbori, Odbor za Ustav i poslovnik, Odbor za unutrašnje politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska i manjinska prava, Hrvatskog sabora sastanu i javno podijele svoj sud o protuustavnom veličanju ustaškog pokreta i ustaške Nezavisne Države Hrvatske", poručio je Pupovac.

