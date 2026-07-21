Pukla suradnja s SDP-om i IDS-om: Lista Lorene Boljunčić napustila vladajuću koaliciju, oglasio se Grbin

Nezavisna lista Lorene Boljunčić izlazi iz vladajuće koalicije i ubuduće će u Gradskom vijeću Pule djelovati kao oporba, najavila je u utorak Lorena Boljunčić, ocijenivši kako u godinu dana suradnje s gradonačelnikom Peđom Grbinom i koalicijom SDP-a i IDS-a nisu ostvareni dogovoreni projekti.

Boljunčič je na konferenciji za novinare izjavila da odluka nije donesena preko noći niti iz političkog hira, već nakon godinu dana pokušaja suradnje, razgovora i traženja rješenja te je ocijenila da tijekom te suradnje nisu ostvareni dogovoreni projekti niti je ponuđena jasna vizija razvoja grada.

Vladajuću većinu u Puli čini 13 od ukupno 22 vijećnika, i to pet vijećnika IDS-a, četiri SDP-a te po dvoje vijećnika nezavisnih lista Lorene Boljunčić i Gorana Mihovilovića. Izlaskom dvoje vijećnika NL-a Lorene Boljunčić vladajući blok pada na 11 ruku, jednu manje od potrebnih 12.

Boljunčić je rekla da je godinu dana podržavala gradonačelnika Peđu Grbina i koaliciju SDP-a i IDS-a, vjerujući da znanjem, prijedlozima i iskustvom može pridonijeti novom razvojnom ciklusu Pule. No, pokazalo se da gradska vlast nema, kazala je, potrebnu želju ni ambiciju da se stvarno počne raditi u mnogim segmentima koji muče građane, a posebno da se počne raditi na dugoročnim projektima.

"Završavaju se projekti prethodne gradske uprave, dok se novi ne pokreću. Pula ne pati od nedostatka novca, Pula pati od nedostatka razvojne ambicije", ustvrdila je Boljunčić.

Dodala je da su od Grbina očekivali da će okupiti stručne ljude, razgovarati s onima koji u Puli žive i rade te na temelju njihovih iskustava ponuditi konkretna rješenja. Jer je bilo jasno da gradonačelnik ne može poznavati sve probleme građana s obzirom na to da deset godina nije živio u Puli.

Naglasila je kako gradska vlast nije započela realizaciju ključnih projekata dogovorenih prilikom ulaska u koaliciju, među kojima su natječaj za izgradnju gradskih stanova za priuštivi najam, za koji je bilo moguće osigurati deset milijuna eura, analiza prometa i parkiranja, studija gradskih garaža, revitalizacija centra, razvoj poduzetničkih zona te kvalitetnija izrada urbanističkih planova.

"U koaliciju smo ušli jer smo vjerovali da Pula može više. Nakon godinu dana uvjereni smo da ovakav način upravljanja ne vodi grad naprijed. Zato iz koalicije odlazimo mirne savjesti, ne zato što želimo biti protiv nekoga, nego zato što želimo biti za drukčiju Pulu. Pulu koja planira, sluša svoje građane i ima ambiciju postati jedan od najuspješnijih gradova na hrvatskoj obali", rekla je Boljunčić.

Grbin: "Nije bilo problema tijekom suradnje"

Komentirajući odluku vijećnice Lorene Boljunčić, pulski gradonačelnik Peđa Grbin kratko je izjavio kako u posljednjih godinu dana nije vidio nikakve probleme u suradnji.

"Njezina odluka je takva i ja je poštujem. Želim joj da i dalje uspješno djeluje u politici", poručio je Grbin.

Za utorak je zakazana sjednica pulskog Gradskog vijeća, na kojoj je niz točaka, među kojima i izvještaji o radu niza trgovačkih društava i javnih poduzeća za prošlu godinu.