Objavljena lista za priuštivi najam: Doznajte tko ima prednost i kada kreću prva useljenja

1103 prijave građana dobile su zeleno svjetlo za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu, počinje dodjela stanova u najmu države.

"Ono što sada slijedi nakon objave konačne liste, mi ćemo se početi javljati najmoprimcima naravno redoslijedom kako su navedeni na listama reda prvenstva i dogovarati taj proces spajanja njih i odgovarajućih nekretnina", rekla je Jelena Bokun, glasnogovornica APN-a.

APN stanovi - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Nekretnina u koje bi uselili gotovo je četiri puta manje, ukupno 290. Najveći je interes u Zagrebu gdje se za 138 stanova natječe više od polovice prijavljenih, to jest 687. Za četiri stana u Splitu, prijavljenih je 141. U Rijeci se nude 24, u Osijeku 15.

Jelena Bokun Foto: Dnevnik Nove TV

Prvi na listi neće nužno dobiti prvi slobodni stan. Gledat će se veličina kućanstva i kvadratura. Ako za isti stan ima više kandidata, prednost će imati bolje rangirani.

"To zapravo znači da se ne moraju brinuti ako su 19. na listi hoće li dobiti ili ne s obzirom koliko je nekretnina dostupno u tom gradu ili općini zato što oni konkuriraju samo s onim najmoprimcima koji imaju jednak broj članova obitelji kao i oni. Ono što se gleda je površina 35 kvadrata za jednu osobu to je ono što program kaže da je odgovarajuće, dodatnih 10 za svakog člana obitelji", nadodaje Bokun.

Prema zahtjevima, tipičan korisnik je osoba u dobi od 25 do 45 godina. Najčešće su se javljali samci ili dvočlane obitelji. Gotovo polovicu prijava čine obitelji s djecom. Među zahtjevima je i jedna s 11 članova. Za veći utjecaj na tržište, zasad je premalo nekretnina.

APN stanovi - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"U taj program idu oni koji moraju proći određene kategorije koje su definirane kroz taj program. Dugoročno možda mogu imati nekakav utjecaj na tržište, no postoje različite kategorije klijenata tako da u ovom momentu ovaj program nema utjecaja na tržište najam", rekla je Martina Mataić Škugor, agentica za tržište nekretnina.

Kako bi stanova koje vlasnici iznajmljuju državi bilo više mijenjat će se pravilo da nekretnina mora biti prazna dvije godine.

Martina Makaić Škugor Foto: Dnevnik Nove TV

"Prepoznali smo da ima onih vlasnika kojima to nije bitan uvjet, odnosno za nas nije bitan jer vlasnik možda odlazi u dom umirovljenika. Ima 5-6 razloga koje smo sad drugačije obuhvatili zakonom i očekujemo na jesen kad ćemo ponoviti ovaj javni poziv da će odaziv vlasnika biti još bolji", rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva.

Željko Uhlir Foto: Dnevnik Nove TV

Prva useljenja u ovom krugu, očekuju se do kraja mjeseca.