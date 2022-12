Dok SAD-om hara zimska oluja, u Australiju je stigao prvi toplinski udar. U dijelovima zemlje već kroz jutro temeprature su dosezale 38 stupnjeva, a tijekom dana mogle bi narasti i preko 40. Organizacije upozoravaju kako bi stoga mogli nastati veliki požari, ali i poplave.

Upozorenja na toplinski val izdana su za južne i zapadne australske pokrajine s prosječnim temeraturama od osam do 16 Celzijusa iznad prosjeka.

Grad Adelaide tako je već prije 11 sati ujutro dosegao 38 C na putu do prognoziranog maksimuma od 40 C. Tijekom cijele noći temperatura nije pala ispod 27,4.

Dok neki pozdravljaju vruće uvjete, jaki toplinski valovi mogu biti opasni, osobito za starije ljude, djecu te trudnice i dojilje. U Victoriji ekstremne vrućine ubijaju više od bilo koje druge prirodne katastrofe.

Tjelesna temperatura djece može porasti četiri ili pet puta brže od odraslih i zato ih treba posebno paziti. Osnovni savjet koji su uputile lokalne zdravstvene organizacije je da ih se nikad ne ostavlja same u automobilu.

Organizacije podsjećaju da kućne ljubimce također ne bi trebalo ostavljati same u neklimatiziranim prostorima, kao i da im se ostavi dovoljno vode. Ne bi ih trebalo izvoditi u šetnju tijekom najtoplijih dijelova dana ni po vrućim asfaltiranim površinama, piše The Guardian.

Razarajući vjetrovi i jake grmljavinske oluje mogle bi predstavljati opasnost, rekao je Zavod za meteorologiju. Zemlju iz godine u godinu pogađaju ogromni požari, a nastaju upravo u ovakvim uvjetima.

Kao da to nije dovoljno, bivši tropski ciklon Ellie, koji se sporo kretao, donosio je oborine u ukupnoj količini do 300 mm za neka područja istočno od Tennant Creeka, izazivajući zabrinutost od iznenadnih poplava.

Iako se očekuje da bi oborine danas trebale stati, u dijelovima zemlje još uvijek je moguće da dođe do naglog bujanja vode.