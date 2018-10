Kako smo i najavljivali, iznadprosječno toploj jeseni došao je kraj. Zahladnjenje je stiglo, a s njim i prvi snijeg.

Prvi snijeg sezone pao je na planinama Dalmacije. Iako se u većini predjela zadržava suho, oborina ima uz granicu BiH, a na Dinari i Kamešnici počela je padati susnježica. U najvišim dijelovima planina iznad 1600 metara nadmorske visine temperatura zraka je pala na samo jedan stupanj iznad nule uz snježne pahulje.

Prema podacima meteorološke postaje na Velikoj Duvjakuši, bura puše na udare do 50 kilometara na sat, pa je osjet hladnoće ispod - 5 Celzijevih stupnjeva, javlja Dalmacija danas.

Ana Bago, meteorologinja Nove TV rekla nam je kako će hladnijim temperaturama pridonijeti vjetar, odnosno bura na Jadranu. Podno Velebita mogući su i olujni udari. U ponedjeljak je pak moguća i orkanska bura.

Temperature će se s proječnih 20, spustiti na 13 do 15 stupnjeva, dok će Gorska Hrvatska bilježiti temperature od 7 do 11 stupnjeva. Ovakve temperature ostat će do četvrtka, a nakon toga nas očekuje još jedno slično zahladnjenje.