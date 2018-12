Djelomično zatvaranje remetinečkog rotora započelo je u nedjelju već rano ujutro, puno prije 9:00 sati, za kada je najavljeno potpuno zatvaranje.

Remetinečki rotor zatvara se u 9:00 sati, nakon čega promet treba početi teći novim pravcima kojima se zaobilazi ovo najveće zagrebačko gradilište.

9:05 - Unatoč najavi, rotor još uvijek nije zatvoren. Radnici na dijelu Avenije Dubrovnik iscrtavaju zebru.

8:50 - Nekoliko stanovnika naselja Trokut okupilo se nadomak rotora u namjeri da po njemu prošeću posljednji put prije zatvaranja.

7:00 - Iako je zatvaranje remetinečkog rotora bilo najavljeno za 9:00 sati, djelomične blokade dosadašnjih pristupnih prometnica počele su već u rano jutro.

Već oko 7:00 sati pristup rotoru bio je otežan. Od tri trake Avenije Dubrovnik u smjeru rotora u to su vrijeme bile blokirane čak dvije, no kako je promet u to vrijeme vrlo slab gužvi još nije bilo.

Slično je i s Remetinečkom cestom iz smjera Remetinca kojoj je također jedan prometni trak, onaj u smjeru rotora, jutros bio blokiran betonskim blokovima.

Zatvaranje rotora već počelo (Foto: Saša Vejnović)

Potpuno zatvaranje rotora i otvaranje obilaznih pravaca planirano je za 9:00, a stanje na tom dijelu grada moći ćete pratiti uživo na našem portalu, kao i na našoj stranici na Facebooku.

Ekipa Dnevnika Nove TV provezla se novim prometnicama, a kako one izgledaju i kojom ćete cestom ubuduće moći obilaziti gradilište rotora pogledajte ovdje.

Izmjene trasa ZET-ovih autobusa

Zatvaranje rotora za sobom povlači niz izmjena u prometnoj regulaciji. Promet se preusmjerava na novoizgrađene prometnice, a iz ZET-a su objavili i da će se mijenjati trase ukupno 19 autobusnih linija koje inače prolaze rotorom.

Riječ je o sljedećim linijama:

110 (Savski most – Botinec), 111 Zagreb (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 164 Zagreb (Savski most – Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 Zagreb (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 169 Zagreb (Savski most – Kupinec), 315 Zagreb, 112 (Savski most – Lučko), 222 (Remetinec – Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) i 165 (Savski most – Klinča Sela).

Linije 109 i 607 također će prometovati prema novoj prometnoj regulaciji, ali bez dodatnih izmjena u trasama kretanja. Linija 607 Savski most - Sopot - Savski most prometuje privremeno, do završetka radova, te služi kao supstitucija za obustavljeni tramvajski promet na dionici od tramvajskog okretišta u Sopotu do terminala Savskog mosta.

Što se tiče tramvajskih linija, iz ZET-a su objavili kako će se reorganizirati javni prijevoz putnika na tramvajskim linijama 7 Savski most - Dubec i 14 Mihaljevac - Zapruđe, i to tako da linija 7 prometuje skraćeno, od Sopota do Dupca, a linija 14 od Mihaljevca do Savskog mosta.