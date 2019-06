Prvi izravni avion iz SAD-a nakon 28 godina stigao je u subotu ujutro u Dubrovnik. Dočekan je vodenim topovima, pjesmom i slavljem. Važna je ovo linija koja će osigurati veći broj američkih gostiju ne samo u Dubrovniku, već cijeloj Hrvatskoj. Na letu s 209 putnika bila je i ekipa Dnevnika Nove TV.

U 18 sati poslijepodne 209 putnika i članova posade krenulo je iz Philadelphije. Nakon manje od 9 sati dočekali su prizor zbog kojeg su i krenuli na put - Dubrovnik iz zraka.

Prvi izravni let iz SAD-a nakon 28 godina u Dubrovniku je dočekan vodenim topovima. Na dubrovačkoj zračnoj luci u Čilipima putnike je dočekala pjesma, pokloni ali i prigodni govori gradonačelnika, župana, državnih tajnika i direktora zračne luke.

''Bilo je sjajno, apsolutno sjajno'', rekla je Wendy iz SAD-a. ''Cijenimo što napokon imamo direktan let, jer je to velika ušteda vremena'', kazala je Jean iz SAD-a.

Linija iz Philadelphije letjet će tri puta tjedno, u rujnu četiri. Aa pregovori vode do toga da u idućoj godini let postane svakodnevni. Sve je to rezultat velikog interesa američkih turista za Hrvatskom.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr