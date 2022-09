Od danas je obvezno dvojno iskazivanje cijena za sve poslovne subjekte. Cijene u eurima i kunama moraju biti jasno istaknute, kao i fiksni tečaj konverzije.

Iz ovog su izuzeti oni kojima nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove - primjerice kiosci i tržnice. Ovaj način prikazivanja primjenjivat će se do kraja 2023. godine. Jutros su krenule i kontrole.

"Jutros smo krenuli sa sektorom trgovine i sektorom pružanja usluga. Jutrošnji nadzori preliminarno pokazuju kod određenih trgovaca nepravilno isticanje cijena za jedinicu mjere, kao i nepravilno preračunavanje.

Propisane su kazne za pravnu osobu od 20 do 100 tisuća kuna, za odgovornu od 5 do 15 tisuća kuna dok je za fizičku osobu obrtnika propisana kazna 5 do 10 tisuća kuna", pojašnjava Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora.

