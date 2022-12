Živo je bilo tijekom dana na zagrebačkoj špici. Tradicionalno, za Badnjak, obavljaju se posljednje kupnje, nazdravlja se s prijateljima u gradu, a špica je pokazala zavidnu popunjenost i u večernjim satima.

Dobrog raspoloženja nije nedostajalo pa je dan uoči Božića i ove godine na zagrebačkim ulicama bio velik broj građana.

Prvi je ovo Badnjak bez ijedne zabrane što se koronavirusa tiče. Još prošle godine kafići su imali ograničeno radno vrijeme, a utječe li to na popunjenost špice u večernjim satima reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s Žaklinom Troskot, predsjednicom Nezavisne udruge ugostitelja.

''Čini mi se da odavno nije bila tako dobra atmosfera u gradu i da odavno nije bio tako dobar izlazak na Badnju večer kada je riječ o samom gradu'', primjetio je Krešić javljajući se s Cvjetnog trga gdje se, kao i u obližnjoj Bogovićevoj ulici, moglo vidjeti kako su puni svi kafići zbog čega i ugostitelji trljaju ruke. Prodisali su i oni i građani, napokon, punim plućima.

''Nakon 2019. konačno jedan Badnjak kao u dobra stara vremena'', kazala je ne skrivajući zadovoljstvo Troskot i podsjetila: ''Početak Adventa nas je malo mučio zbog lošeg vremena, ali sada su se svi malo opustili i prepustili, uživaju, sretni su i veseli''.

Zadovoljni i sretni su i ugostitelji, iako malo i umorni, dodala je pa istaknula: ''Ali to je dio našeg posla, prihvaćamo to i navikli smo na to''.

Kad je, pak, riječ o očekivanjima od iduće godine, nekako je manje razloga za veselje, svjesni su i ugostitelji. ''Riješili smo se korone, ali čeka nas recesija koja se najavljuje, koja će pogoditi i ugostitelje, ali hajdemo o tome iduće godine, sad ćemo se još veseliti ovoj godini''.

