Prva marčana bura ohladila je zrak, u najviše gorje donijela malo snijega, a u cestovnom prometu uzrokovala ograničenja. Zbog jakog vjetra, ponajviše na Sjevernom Jadranu, posla su imali i vatrogasci. To je tek prva od tradicionalne tri jake bure u ožujku.

Vozači kamiona s prikolicama i poluprikolicama, autobusa, vozila s kamp kućicama imali su danas problema zbog olujnoga vjetra. Zbog jake bure morali su na mnogim mjestima sjevernoga Jadrana voziti zaobilaznim pravcima. Posla su imali i vatrogasci. Jaka bura pospješila je širenje požara kod Sušačke drage. Ipak u poslijepodnevnim satima požar je ugašen.

A dok je jednima bura dala posla, drugi su se od nje sklonili u goranska izletišta. "Nije ni ovdje baš ugodno, ali došli smo se malo proveseliti, zabaviti, malo roštilj i tako“, rekao nam je sugovornik.

Nekoliko centimetara snijega koji je pao tijekom noći zubato sunce brzo je rastopilo. A niske temperature nisu smetale posjetiteljima Gorskoga kotara. Južnije sasvim drukčija slika. Bura je oslabjela već u Velebitskom kanalu pa su Zadrani iskoristili sunčan dan za šetnju uz more.

Ovo je tek prva od tri marčane bure. "Prema pučkoj meteorologiji marčane bure stižu 7.,17. i 27. ožujka. No, to u stvarnosti nije tako, ali ožujak je u prosjeku vjetrovitiji od veljače i to zato što u ožujku slabi istočnoeuropska anticiklona pa je sve češći utjecaj ciklona koje svojim prolaskom donose vjetrovito vrijeme“, razjasnilla je legendu meteorologinja Maja Bubalo.

Dakle, za toplije vrijeme bez jake bure treba pričekati travanj i onda se veseliti pravome proljeću. Jer, stara narodna izreka kaže - bolje da te zmija upekne, nego da te ožujsko sunce ugrije.

Više o marčanoj buri doznajte iz videa priloženog u galeriji.

