VIDEO Mećava zabijelila Hrvatsku, zatvorene ceste: Pao debeli snježni pokrivač, u Gospiću izmjerena 23 centimetra

U dijelove Hrvatske stigla je prava zima. Snježna mećava zahvatila je Liku i Gorski kotar, gdje je gusti snijeg zatrpao brojne ceste. Na Zavižanu je u 7 sati izmjereno 58 centimetara snijega, na Plitvicama i u Gospiću 23 centimetra, u Gračacu 12, dok je u Delnicama izmjereno 10 centimetara.

Na postajama je lokalno izmjereno i više od 5 cm novoga ❄️, a na Zavižanu ukupna visina iznosi preko pola metra.

I danas se mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj očekuje stvaranje novog snježnog pokrivača.



Više na https://t.co/7tElXxnRUV#prognoza #DHMZ pic.twitter.com/KctTiy1MPe — DHMZ (@DHMZ_HR) December 9, 2024

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) građane je upozorio da budu oprezni zbog lošeg vremena, osobito u područjima gdje se očekuju snježne oborine i jaki vjetar. Zbog nevremena je u dijelu hrvatske na snazi narančasto upozorenje meteoalarma.

"Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a u Lici i Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg, koji se na pojedinim dionicama zadržava na kolniku. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe, koja se kreću sporije. Zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima", objasnili su iz Hrvatskog autokluba.

"Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru, uključujući državne ceste DC1 Karlovac - Gračac - Knin i DC3 Zdihovo - Gornje Jelenje - Kikovica. U priobalju puše olujna ili orkanska bura. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i ne kreću na put bez propisne zimske opreme", dodali su.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica - čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I.skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu: motocikli, prikolice za stanovanje, kamp-prikolice s tri ili više osovina, kombiji viši od 1,9 m, autobusi na kat i autobusi dvostrukih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Sutra se na Jadranu očekuje promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom. U unutrašnjosti će biti oblačno, u gorskoj Hrvatskoj sa snijegom, ali slabe oborine, uglavnom kiše, može biti i u središnjim i istočnim krajevima.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu istočnjak i jugo. Temperatura zraka u kopnenim krajevima neće se mnogo mijenjati i iznosit će između 1 i 5 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije jutarnja će iznositi od 4 do 9, najviša dnevna između 8 i 13 stupnjeva.

