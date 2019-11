U Hrvatskoj, točnije u KBC-u Zagreb, zahvaljujući suradnji ministarstva zdravstva i UNICEF-a otvorena je prva banka humanog mlijeka

Svake godine se u Hrvatskoj oko 2.000 djece prijevremeno rodi, a njih oko 400 treba intenzivnu njegu. Kada im mlijeko njihove majke nije dostupno, donirano humano mlijeko im doslovce može spasiti život. Tu će uskočiti banka u kojoj će se pohranjivati mlijeko.

Banka uskoro službeno kreće s radom te su, tvrde, spremni za donacije majki. Ovo je projekt UNICEF-a i Ministarstva zdravstva, a vrijedan je nešto više od osam milijuna kuna.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da je važno imati banku humanog mlijeka jer to zapravo znači osigurati rani razvitak i zdravlje djeci čije majke ne mogu dojiti.

„Zato je to važno i sretni smo da to imamo u Hrvatskoj, a veliku zaslugu za to imaju UNICEF i sada pokojna doktorica Gubac koja je dala donaciju“ objasnio je ministar Kujundžić.

