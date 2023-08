Mukotrpan put

Provjerili smo u kojim se slučajevima može dobiti crkveno poništenje braka

Vjenčano prstenje Foto: Getty Images

S obzirom na to da su brojni brakovi u Hrvatskoj sklopljeni u crkvi, ne čudi podatak da raste broj zahtjeva za crkvenim razvodima. Takvu je vrstu braka puno teže poništiti nego onaj civilni, no to je nekima uspjelo, a među njima ima i slavnih Hrvata. U nastavku doznaje razloge na temelju kojih se može zatražiti crkveni razvod braka.