Prolaze pravu noćnu moru! Platili automobile i uredno ih vozili, a onda je uslijedio šok

Uredno su kupili automobile, platili poreze, registrirali i godinama ih vozili. Zatim je uslijedio šok. Na vrata im kuca policija i tvrdi da se njihovi automobili vode kao ukradeni pa im iste zapljenjuje. Reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić donosi priče ljudi koji su se u njima našli ni krivi ni dužni.

Neki od njih svoj automobil kupili su kod ovlaštenog prodavatelja. U večerašnjem Provjerenom ne propustite kako je moguće da su ostali bez auta, ali i bez novca.

Jedna od sugovornica koja je detalje ispričala Provjerenom kaže kako već šest godina vodi pravnu bitku za povrat novca. Automobil je bez problema vozila dvije godine.

"Sve je bilo regularno. Dobili smo i račun i PDV plaćen i sve", otkrila je ekipi Provjerenog Tamara Nikolić. "Dođe na kraju da ja vozim auto koji traži Interpol. Da je automobil ukraden i da ga ja više ne mogu voziti".

Takvih slučajeva ima još. Stjepanu je automobil zaplijenjen nakon što je otkriveno da je zapravo u vlasništvu leasing kuće, iako ga je on uredno platio i prenio na sebe.

"Kako je to moguće? Dva puta sam bio na tehničkom, dva puta su bili u sustavu i provjeravali moj OIB, od koga sam kupio, broj šasije i nitko ništa nije posumnjao", pita se Stjepan koji je auto vozio devet mjeseci.

Kako je moguće da ukradeni automobil prođe sve provjere, registraciju i tehnički pregled? Kako je moguće da ga prodaje i ovlašteni zastupnik?

Dvoje ljudi, dvije priče – ista noćna mora. Ostali su i bez auta i bez novca. Sada se pitaju hoće li ikada do njih doći.

Ne propustite ovu nevjerojatnu priču večeras u Provjerenom na Novoj TV.



