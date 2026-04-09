Sve im se promijenilo, ali oni se nisu predali: "Jedna liječnica je uočila nešto..."

U Hrvatskoj s Parkinsonovom bolešću živi oko 17 tisuća ljudi.

Parkinsonova bolest je kronična i progresivna bolest koja donosi poremećaje pokreta, drhtanje ruku, otežani hod, ukočenost mišića i otežanu funkcionalnost. No ti simptomi za sugovornike večerašnjeg Provjerenog postali su tek nova prepreka koju treba svladati, a ne kraj puta. Reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić razgovarala je s onima čiji su se životi promijenili, ali koji od života nisu odustali!

Nekada su živjeli ubrzano. Na planini, u pokretu, među ljudima i aktivnostima bez mnogo mirovanja. Promjena nije došla naglo, već polako kroz sitnice koje drugi možda ne bi ni primijetili.

"Jedna liječnica uočila je nešto što ni ja nisam uočio. Kad uzmem čašu ili nešto da popijem, ruku i pridržavam s drugom rukom", otkrio je Đorđe Balić koji s Parkinsonom živi 18 godina.

Svoju priču s ekipom Provjerenog podijelio je i Darko koji se s dijagnozom suočio prije 6 godina.

"Osjećaj u lijevoj strani mi je bio drugačiji. Ne u smislu da mi je ona bila utrnuta ili nešto, nego jednostavno osjećaj je bio drugačiji", kaže Darko Gazdić. Bili su to prvi simptomi bolesti koji su za obojicu značili usporavanje i prilagodbu.

Iako bolest oduzima mnogo, oni su dokaz da ne može uzeti baš sve. Pa je tako Darko danas je svjetski prvak u stolnom tenisu za oboljele od Parkinsona, dokazujući da sport može postati terapija i način da zadrži kontrolu nad vlastitim tijelom.

"Evo, kada igram, uopće nemam tremor. Držim lopticu spremnu za servis i nema ga. Ima određenih ograničenja, ali čovjek se treba prilagoditi i dati maksimum od sebe" poručuje Darko, čiji su rezultati iznenadili i neurologe.

Nije se predao, baš kao ni Đorđe. Za čovjeka koji je desetljećima planinario, vodio grupe, penjao se i skijao, ostati bez toga bio je najveći gubitak.

"Kada sam vodio tu u jednu grupu na Triglav, a već sam imao Parkinsona, ja sam grupu doveo do maloga Triglava i onda sam odustao, nisam išao do velikog Triglava. Nisam bio siguran hoću li to napraviti kako treba", objašnjava Đorđe.

Kada su se neka vrata počela zatvarati, Đorđe je druga odlučio otvoriti. Svoje interese je preusmjerio na pisanje i istraživanje te nastavio raditi na temama koje ga i danas jednako vuku.

Provjereno donosi i što stručnjaci kažu o Parkinsonovoj bolesti, drugoj najčešćoj neurodegenerativnoj bolesti koja sve češće pogađa i mlađu populaciju.

