Prije nešto više od mjesec dana Uskok je pokrenuo istragu protiv ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića.

Aladrovića Uskok tereti za pogodovanje prilikom zapošljavanja dvije osobe 2018. i 2019. godine dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na adresu Provjerenog dostavljena je brojna dokumentacije i informacije o raznim nepravilnostima, koja pokazuje kako ta afera nije minorna.

Izvori iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objašnjavaju kako je on kao nekadašnji ravnatelj te javne ustanove zapošljavao i radnike pozicionirao na mjesta s najvećim koeficijentima, a time i plaćom.

Riječ je, tvrde, o uhodanom modelu koji se koristi godinama, pa i sada za vrijeme novog ravnatelja.

"Znači desilo se tako da bi netko došao na mjesto portira, to radno mjesto se inače zove informator, ali mi to nekako pučki zovemo da je to portir. I onda bi se recimo zadržao mjesec dva, poslije toga bi jednostavno nestao negdje u središnjoj službi. Inače kod nas interni natječaj bi trebao biti izvješen na oglasnim pločama, ali koliko ja znam takvih internih natječaja nije bilo", tvrdi Višnja Stanišić, bivša sindikalistica i zaposlenica HZMO.

Propuste i nepravilnosti prijavljivali

Svjedoci također tvrde kako su propuste i nepravilnosti prijavljivali, ali da nitko nije reagirao.

"Nakon toga je pritisak postao nepodnošljiv. Na mene osobno, na ljude kojima sam ja bio šef. Doslovce sam isključen iz rada", govori Hrvoje Čupić, dopredsjednik radničkog sindikata HZMO-a i sindikalni povjerenik.

Nisu ove nepravilnosti jedine koje se u Zavodu događaju. Prošle godine je došlo do štete od 200.000 kuna zbog krive, uvećane isplate mirovina.

Reporterka Provjerenog Ana Malbaša razgovarala je sa zamjenikom ravnatelja koji je priznao pogrešku i objasnio kako je do nje došlo. A komentirao je i sporna zapošljavanja.

