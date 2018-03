Priča Provjerenog o predsjednici Komore fizioterapeuta izazvala je lavinu reakcija. Novinarima su se javili bivši zaposlenici i ispričali što se u Komori događa iza zatvorenih vrata. Jedan je dan radnike tjerala da čiste WC, a drugi da rješavaju pravne poslove. Ne mogu joj stati na kraj ni Ministarstvo zdravstva ni Upravni sud jer ona na sve odluke ulaže žalbe. Nakon što je prošli put izvrijeđala novinarku Provjerenog, ovog je puta otišla još dalje. Ismijavala je ekipu Provjerenog, koja je od nje pokušavala dobiti službenu izjavu.

Bivši zaposlenici najbolje poznaju karakter Mirjane Grubišić, predsjednice Hrvatske komore fizioterapeuta. Ekipa Provjerenog razgovarala je s nekoliko njih, iako nitko nije htio stati pred kameru jer, kažu, ne žele probleme. Ipak, jedna je bivša zaposlenica dopustila da citiranje njezine riječi iz e-maila koji je poslala.

"Jedan dan obavljaš posao koji je možda predviđen za pravnika, drugi dan čistiš WC ili si spremačica u uredu", stoji u e-mailu. "Kod javljanja na telefon drhtiš jer znaš da te predsjednica prisluškuje i ubaci se u razgovor, i to vrlo neugodno", dodala je.

"Znaš da će izletjeti iz ureda... i biti vrlo neugodna prema strankama i osobno prema zaposlenicima. Svaki dan smo govorile jedna drugoj da ćemo izdržati. Ali nitko to ne izdrži", zaključila je.

Predsjednica neprestano izbjegava razgovor s novinarima

Dramatične poruke ekipu Provjerenog odvele su pred Komoru, gdje je čekala predsjednicu. Kako se nije pojavljivala od početka radnog vremena, pokušali su je nazvati telefonom, a javila se jedna od zaposlenica. Kako je i ona rekla da gospođa Grubišić nije na poslu, novinari Provjerenog nazvali su je na njezin osobni telefon.

Nakon predstavljanja gospođa Grubišić rekla je da ne može "sada razgovarati" te da je "na drugoj liniji", nakon čega je poklopila.

Novinari su je na isti broj nazvali nešto kasnije, kako im je i rekla da naprave tijekom prvog poziva, ali se javila nepoznata gospođa i rekla da su novinari nazvali broj ureda Komore. Iako su im drugi put poklopili, nazvali su ponovo.

"Gospođa Mirjana nije ovdje, na sastanku je. Pošaljite mail ako trebate nešto", rekla je gospođa s druge strane linije.



Da su obje na istom mjestu, potvrdilo je ono što su čuli kada je mobitel nakon razgovora slučajno ostao upaljen.

"Što je rekla?" upitao je jedan glas.

"Da Vas je nazvala, da ste se javili. Hoće pričat s Vama", rekao je drugi.

U nastavku razgovora novinari Provjerenog doznali su da su u Komori svjesni da su ispred zgrade, pa su u nju i ušli. Popeli su se na prvi kat na kojem je smještena Hrvatska komora fizioterapeuta. Vrata je otvorio jedan od zaposlenika.

"Nije ta djevojka ovdje, tu smo samo ja i još jedna kolegica", rekao je zaposlenik koji je otvorio vrata te dodao da je u Komori zaposleno sedam osoba.

Radom Komore nezadovoljni su i fizioterapeuti

Ekipa Provjerenog dobila je potvrdu i od mirovinskog kako u Komori zaista trenutačno ima sedam zaposlenih, ali taj je broj za protekle godine nemoguće doznati. Iz Komore je samo stigao odgovor da se na plaće posljednje tri godine potrošilo oko 700.000 kuna.

Netransparentnošću poslovanja posebno su nezadovoljni fizioterapeuti. Pokazala je to anketa rađena tijekom prve reportaže, zbog koje je Provjerenom stigao e-mail predsjednice Komore.

"Vi niste normalni niti profesionalni. Zabranjujem da mi se više obraćate", stoji u e-mailu.

Kupnjom knjige predsjednice skupljaju se bodovi za produljenje licence

Neobične e-mailove Komora je slala i Valentini Bosak. Ona je, naime, bila nezadovoljna što je prilikom promjene statusa iz srednjeg u višeg fizioterapeuta morala polagati ispit provjere stručnosti, što neki, kaže, nisu morali.

"Ne razumijemo vašu navedenu frustraciju jer nismo navedeno tijelo za rješavanje frustracija, te se po vašem dopisu očitujemo kako slijedi", stoji u odgovoru koji je Komora poslala Valentini Bosak.

Ispit provjere stručnosti položila je 2016. On se plaća 2500 kuna i skuplji je i od onog koji polažu liječnici. A obvezna literatura je, kaže, knjiga koju potpisuje predsjednica Komore fizioterapeuta. Cijena za članove iznosi 230 kuna.

"Čekala sam na knjigu nekih mjesec dana i dobila sam ju dva dana nakon ispita. Nisam se mogla javiti na taj rok jer je prošao. Propustila sam taj ispit i onda sam čekala sljedeći, i nakon tog mi je netko u administraciji zaboravio javiti datum ispita, pa sam i taj propustila. Došla sam na red tek u drugom mjesecu, a prvi rok je bio u prosincu", ispričala je.

Kupnjom knjige koju potpisuje predsjednica skupljaju se i bodovi potrebni za produljenje licence.

Komora ne vodi evidenciju u radu vlastitih članova

Sugovornica koja je htjela ostati anonimna ispričala je da se u evidencijski list fizioterapeutima ne upisuju sva predavanja.

"Na Zdravstvenom veleučilištu bila su predavanja dotičnih ljudi, a svi se oni bore s Komorom. Oni istupaju javno i najviše se bore i trude. I baš njihova predavanja ne postoje u našim evidencijskim listovima", rekla je anonimna sugovornica.

"Licenca mi isječe 2021. godine. I po svemu sudeći, vjerojatno neću imati dovoljan broj bodova i morat ću pristupiti stručnom ispitu jer mi nisu upisani bodovi", dodala je.

Strahuje i da će morati platiti članarinu za godinu dana nezaposlenosti. I to zato što joj se nije, kaže, pravilno vodila evidencija o radu.

"Meni ne piše da sam za 2016. godinu bila nezaposlena, a ja sam osobno došla u Komoru predati papire. Donijela sam komplet papire, zahtjev, original koji su tražili u Zavodu za zapošljavanje i htjela predati dokaz o nezaposlenosti kako bi me oslobodili plaćanja članarine. Uredno su mi zalupili vratima i rekli da papire pošaljem poštom", ispričala je. To je i učinila, no ti podaci nisu upisani.

Komora ju je ucjenjivala licencom

To se, naime, dogodilo jednoj fizioterapeutkinji koja je zbog straha od predsjednice s ekipom Provjerenog razgovarala telefonom.

Članica je Komore šest godina, od čega je četiri godine bila nezaposlena. Redovito je poštom slala izvješća kako bi ju se oslobodilo od plaćanja članarine. Prije godinu dana dobila je posao, a kada je došla produljiti licencu dočekao ju je hladan tuš.

"Rekli da ću platiti 50 kuna po mjesecu, što bi iznosilo oko 2400 kuna. Rekli su mi da sam morala redovito slati izvješća. Objasnila sam da sam donijela papire koji potvrđuju da sam bila nezaposlena. Rekli su da svejedno moram platiti ili neću dobiti licencu", ispričala je putem telefona.

Kako njezine potvrde Komora nije uzela kao dokaz, a na odluku se nije mogla žaliti, te je bila ucijenjena licencom, platila je 2650 kuna.

"Iskreno, ja mislim da su oni naše potvrde pobacali. Ne samo moje već i potvrde drugih ljudi koji su ih slali sa Zavoda za zapošljavanje", rekla je.

Komora sudjeluje u 17 sudskih procesa

Ministarstvo zdravstva u svoja tri upravna nadzora nad Komorom utvrdilo je niz nepravilnosti.



U prvome koji je proveden 2014. utvrđeno je, među ostalim, da se natječaj za predsjednika Komore mora ponoviti, što nije učinjeno.

"Natječaj i završen izbor već legalno izabranog predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta mogao je poništiti isključivo nadležni sud na zahtjev zainteresirane stranke", odgovorila je Hrvatska komora fizioterapeuta.

Izvješće Ministarstva s predloženim mjerama za otklanjanje nepravilnosti završilo je na Upravnom sudu, i to zbog žalbe Komore. Prvostupanjski sud žalbu je odbacio, zbog čega je sada sve na Visokom upravnom sudu.

"Povremeno se javljaju prijepori. Mislim da će to biti otklonjeno po zakonu. Ne može bit drugačije", situaciju je komentirao Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Od Upravnog suda brzo je stigao odgovor. Na tom je sudu u tijeku 13 postupaka u kojima je stranka Hrvatska komora fizioterapeuta. U jednom se odlučuje o nadzoru Ministarstva iz prošle godine jer se i na njega Komora žalila.

Na Visokom upravnom sudu četiri su predmeta. Jedan se odnosi na rješenje povjerenika za informiranje kako predsjednica mora otkriti visinu svoje plaće, što uporno odbija učiniti.

Ni Ministarstvo zdravstva ni sudovi Komori ništa ne mogu

I dok sud rješava brojne sporove, rane nanesene fizioterapeutima i bivšim zaposlenicima teško zacjeljuju.

"Ja sam isplakala suza i suza. Suprug mi je čak rekao da se maknem od te profesije. Teško je boriti se kad ne znaš s čim se boriš", rekla je Valentina Bosak.

"Neka više netko zaustavi maltretiranja, psihička i fizička jer ima tamo svega, od naguravanja, vrijeđanja, omalovažavanja, što zna biti popraćeno i alkoholom", stoji u e-malu koji je redakcija Provjerenog dobila od bivše zaposlenice.

"Molim da ovo koristite anonimno jer se bojim nakon toliko godina. Svi izlaze od tamo blijedi i uplašeni. Vrijeme je da institucije odrade svoje", zaključila je.

Na pitanje o eventualnom jačanju ovlasti ministarstva nad radom Komore, ministar Kujundžić nije htio dati izravno mišljenje. A sve što Ministarstvo sada može jest provesti nadzor, a Komora se na njega može žaliti sudu.

"To treba analizirati i riješiti. Takve se stvari rješavaju dijalogom. Kada se s ljudima sjedne, razgovara, obično se to riješi, pa će biti i to riješeno", rekao je ministar Kujundžić.

Taj začarani krug predsjednica Komore koja upravlja milijunima uprihođenima od članarina vješto koristi. Dokaz je i činjenica da je prije dvije godine inspekcija Ministarstva rada u Komori utvrdila kršenje radničkih prava i zbog toga pokrenula prekršajni postupak, ali ni on pred sudovima još uvijek nije okončan.

