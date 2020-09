Istražujući priču o stečaju hotela Marjan, Ema Branica nazvala je i Željka Keruma da čuje njegovu stranu priče. No nije očekivala primitivan i prostački ispad koji je uslijedio. Vrijeđanje, psovanje i omalovažavanje nije prestajalo. Nekoliko sati poslije uslijedio je novi poziv. U vidno alkoholiziranom stanju nastavio je istim tonom.

Očekivali smo dogovor za intervju na temu hotela Marjan, a dobili smo uvrede.

"Jeste vi danas popili tablete? Ako niste. trebali biste se obratiti psihijatru i pokušat da vam odredi terapiju. Vi niste čisti u glavi", preko telefona nam je rekao Željko Kerum.

Na pitanje zašto to govori, Kerum je odgovorio: "I vas je tu angažiralo, reporterku koja ne razumije ni kur*a. Vjerojatno se iz noći liječite jer ste po noći bili ili pijani ili drogirani. Ekstazija ili koje tablete koristite?"

I u prvom razgovoru nije rekao sve.

"E, zaboravio sam vam reći: Ako niste sve snimili, nazovite me ponovo sve ću vam ponovit od 'a' do 'ž'", rekao je Kerum te nastavio: "Podmićeni ste gospođo, uzimate mito. Ubuduće, da znate da se ne možete ponašat klošarski i uzimati mito."

Također je rekao: "Vi ste stvarno ljiga. Dno dna. Katastrofa! Znaš zašto ste vi? Za ništa! Vi ste štraca obična! Jeste me shvatili? Obična štraca ste vi."

Keruma smo nazvali zbog priče o hotelu Marjan, zbog koje smo razgovarali i s bivšim radnicima hotela.

"U našoj se državi može sve. Samo se trebaš zvati Željko Kerum i možeš raditi što god hoćeš", rekao je Enes Čaušević, bivši radnik.

"Jer ima pola grada u šaci. Jer je kazao: 'Ako ja odem u zatvor, otići će pola Splita.' Ima ta njegova izjava. Jer je sve potkupio", dodao je Čaušević.

Radnici su radili po cijele noći, a plaće nikad nisu vidjeli

Hotel Marjan trebao je biti vrh njegove poduzetničke karijere, biser Splita, ponos obitelji Kerum. Društvo Adriatic, u čijem je vlasništvu bio hotel Marjan, kupila je njegova tvrtka Neva Kerum 2005. godine od Fonda za privatizaciju. Platio ga je 170 milijuna kuna, gotovo trostruko više od traženog iznosa.

Država je odabrala baš njegovu ponudu jer je Kerum najavio dokapitalizaciju u iznosu od 190 milijuna kuna iz vlastitih sredstava. Također, najavio je da će zadržati sve radnike godinu dana i u roku od tri godine zaposliti njih još stotinjak.

"Hotel Marjan investicija je od milijardu kuna. Znači, to je najveća investicija u Hrvatskoj. Taj će hotel biti završen i otvoren do ljeta", rekao je Kerum 27. prosinca 2010. godine.

Tvrtka koja je bila organizator gradnje bila je tvrtka Kerumova nećaka Igora Sapunara. Neboder se obukao u staklo, a radovi su išli malo-pomalo. Čaušević je radio na prijenosu prtljage, a postao je čuvar kada je rad hotela prestao.

"I to se bilo radilo s 20 radnika koje je on doveo. Ovdje na gradilištu nikad nije bilo više od 20 radnika i to su sve bili Bosanci, radnici koji su radili na crno", rekao je Čaušević.

Kerumove tvrtke dizale su kredite i opterećivale nekretninu. Novi dio hotela je izgrađen, najavljivano ljeto otvorenja nikada nije stiglo, a radova je bilo sve manje i manje. Mediji su počeli propitkivati je li Kerum u problemima.

"Plaće nikad nisu kasnile, ni socijalno, ni mirovinsko, ni doprinos, ni banke, ni institucije, a vi pišete neistine i laži i možete se sramiti", rekao je Kerum 26. svibnja 2010.

Mila Stupalo, Kerumova bivša radnica, rekla je da je radila po cijele noći, za što nikada nije dobila zasluženu plaću.

"Možete zamisliti: 50 i nešto godina i nosaš piće. Tu su bili i pirovi i po cijele bih noći radila. I došli bismo popodne u četiri i bili do sedam ujutro. I na kraju plaće nema", rekla je Stupalo.

Kreditni kosturi ispali iz ormara

Godine 2012. Kerumove tvrtke bivaju blokirane. Bilo je jasno da je voda stigla do grla.

"Nastavit ću raditi osnovni biznis – trgovinu – kao što sam radio i prije jer se novac koji je uložen u Marjan mora vratiti Kerumu da bi Kerum nastavio raditi", rekao je Kerum 7. rujna 2012.

Mrcvarenje je trajalo do stečaja tvrtke Adriatic 2015. godine koji su pokrenuli radnici. Dužna im je više od tri milijuna eura plaća i doprinosa.

"Nisam ja ljut, nego ogorčen. Što ću biti ljut? Na njega ću biti ljut? Zašto? On je došao s brda ovamo i glumio je gospodina čovjeka i sad pokazuje pravo lice", rekao je Čaušević.

Metodom slučajnog odabira postavljen je stečajni upravitelj Zoran Miletić. Otvaranjem stečaja otvorila se Pandorina kutija i kreditni su kosturi ispali iz ormara.

"Dizali su kredite, a nisu vratili. I onda je iz stečajne mase trebalo platiti te kredite, a stečajna masa nije dostatna da bi mogla vratiti te kredite", rekao je bivši radnik Ante Ledenko.

Utvrđeno da nedostaje gotovo 60 milijuna kuna

Kredite su dizale Kerumove sestrinske tvrtke, iste one koje su u stečajnom postupku postale vjerovnici. Zajedno s radnicima, odnosno prije njih u redu za potraživanja, stajali su oni koji su dizanjem kredita i doveli tvrtku u stečaj.

"Kako je to moguće? Moguće je zato što nitko ne kontrolira i nitko se ne boji nikoga. On misli da može u ovoj državi raditi što hoće", rekao je Milan Biuk, bivši direktor nabave.

Stečajni upravitelj Miletić naručio je financijsko i građevinsko vještačenje. Ono je još jednom dokazalo kako su u laži kratke noge te je utvrđeno da nedostaje više od 59 milijuna eura.

"Milijun kuna je hotel Marjan isplatio jednoj tvrtki koja je trebala ugraditi klimatizacijsku opremu. Isplatili su milijun kuna, a uopće ta oprema nije ni vidjela hotel Marjan", rekao je Ledenko.

Upravitelj Miletić potom podiže tužbe protiv tih kredita koje su napravile Kerumove tvrtke kako bi sudskim putem vratio bar dio novca u stečajnu masu te se svi vjerovnici naplatili.

"Kad se to sve zakuhalo i kad je Miletić dokazao da mu ne priznaje neke stvari, stečajnog upravitelja Zorana Miletića su promijenili i doveli su ponos grada Splita – Gabelicu Antu", rekao je Čaušević.

Zahtjev za promjenu Miletića i imenovanje Gabelice uputile su upravo Kerumove tvrtke koje su činile većinu u skupštini vjerovnika.

"Dolaskom Ante Gabelice na mjesto stečajnog upravitelja njegov prvi potez bio je povlačenje tužbi koje je gospodin Miletić podigao", rekao je Biuk.

Novi stečajni upravitelj Gabelica u telefonskom razgovoru nam je rekao kako te tužbe nisu opravdane i kako ih je bivši stečajni upravitelj podnio protivno odredbama Stečajnog zakona.

"Znači, on ne potražuje 60 milijuna eura koji su izvučeni iz hotela Marjan, a zadužen je da se brine o hotelu Marjan", rekao je Biuk.

Propast Marjana mnogima uništio život

Propast hotela Marjan mnogim je radnicima promijenio život.

"Nemamo zaštitu i zato čovjek postane malodušan, zato je i dosta naših ljudi sad na ulici i ne mogu ih prepoznati. Utučeni, mršavi, nikakvi. Nekima su oduzeti auti, stanovi jer su ljudi onda dignuli stambene kredite i sad nemaju ništa", rekao je bivši radnik Siniša Bilić.

Mila Stupalo u Marjanu je provela cijeli život, a u hotel je došla sa 17 godina. Radni vijek je skončala tako da je s više od 50 godina radila do jutra bez plaće, a od jutra čistila stubišta na crno kako bi mogla podmiriti svoje kreditne obveze. Sada je u mirovini od 2800 kuna.

"Na kraju mi je bilo grubo i znate kako je kad odete poslije 41 godine s tako malom mirovinom", rekla je Stupalo.

Bivši se radnici još uvijek nadaju pravdi.

"Mene neće kupiti. Mene ne zanimaju pare. Mene samo zanima istina ovog hotela i ništa drugo me ne zanima", rekao je Čaušević.

Zato su radnici USKOK-u podnijeli kaznenu prijavu protiv stečajnog upravitelja Gabelice.

"Moćni su kreirali Stečajni zakon i mi se sad borimo oko primjene tog zakona, a različita su tumačenja, različiti pristupi i tu je problem", rekao je Ledenko.

"Uzeo ih je na nedopušten način. Nije bitno je li 50 ili 60 ili 40. Uzeo si, kume. To nije tvoje. Uzeo si tuđe. Nečije si uzeo. Možda nisi moje, ali nečije jesi i s tim živiš, raspolažeš, bahatiš se", rekao je Siniša Bilić, bivši radnik.

Uvredljivu poruku poslao i Ivani Paradžiković

Prvi telefonski poziv sa Željkom Kerumom dogodio se u ponedjeljak u 13:30. U 20 sati, vidno promijenjenog stanja svijesti, počela su i prva zastrašivanja. Rekao je da ima kompromitirajuće snimke te da uzima mito.

"Bila vam je burna noć? Da, da, gospođo, snimljeni ste. Snimljeni ste gospođo, snimilo vas je. Razumijete? Imate kompromitirajuće materijale i to će vam sve ići na sud", rekao je Kerum.

Potom ju je ponovo optužio da uzima mito te zaključio: "Eto vam vaša karijera, a vi ste stvarno ljiga!"

Sutradan svi bliski ljudi Željka Keruma nazivali su tvrdeći kako mu je žao i da bi se htio ispričati. Međutim, u razgovoru s urednicom Provjerenog Ivanom Paradžiković nije pokazivao ni trunku žaljenja, a kamoli isprike.

I na kraju, da nam još jednom pokaže s kim imamo posla, i urednica je dobila uvredljivu, klevetničku i bezobraznu poruku u kojoj joj je rekao da je vlaška mlada.

Stečaj je išao dalje. Hotel je kupljen na dražbi za iznos koji je nedostatan, zbog čega se neće naplatiti ni država ni radnici.

