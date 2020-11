Nazivaju je majkom svih afera. Međutim, toliko je vremena prošlo od kada je počeo taj proces desetljeća da je vlasnica Fimi medije, Nevenka Jurak, preminula, i zapravo više se rijetko tko sjeća kako je sve počelo. Tijekom suđenja ključni su svjedoci mijenjali iskaze, izjavljivali da su pritisnuti; što od strane utjecajnih političkih figura, što od DORH-a, što od obrane. Podsjetit ćemo vas zato sada kako je išla priča.

Fimi media – simbol prljavog financiranja politike. Preko 50 milijuna bilo je u igri, izvučeno iz javnih tvrtki za privatna bogaćenja političara i jačanje Hrvatske demokratske zajednice.

HDZ je odgovoran, a nekadašnji rizničar, šefica računovodstva i predsjednik stranke Ivo Sanader – krivi!

''Ja sumnjam u to da će novo vodstvo HDZ-a priznati da je HDZ lopovska stranka, priznati nešto što nije istina'', govorio je Sanader 2012. godine.

''Odgovornost stranke tu ne postoji'', riječi su sadašnjeg predsjednika stranke Andreja Plenkovića nakon presude Sanaderu.

Maček prvi put pred kamerama

U najčuvaniju zgradu, zgradu Vlade, pozvao je Ivo Sanader desetak šefova javnih tvrtki. Naizgled običan sastanak. Na njemu je sudjelovao i glasnogovornik Ratko Maček koji prvi put, nakon niza godina, staje pred kameru Provjerenog.

''Da sam čuo da je na tom sastanku bilo bilo kakvih upute ili riječi o Fimi mediji, ja bih to Ivi Sanaderu rekao. Ja bih to rekao tužiteljima kada su me o tome prvi puta pitali.

A to bih sada rekao i vama jer, naime, na tom dijelu sastanka, na kojem je navodno bilo riječi o Fimi mediji, ja nisam bio'', kaže Maček, bivši Vladin glasnogovornik i šef izborne kampanje.

''Želio je da državna poduzeća pomognu Vladi''

Bilo je to prije 13 godina. A svega što je bilo dobro se sjeća Damir Mihanović, nekadašnji šef Croatia osiguranja, čovjek koji je prvi progovorio o tome što se dogodilo na tom sastanku.

''Na drugom dijelu sastanka tadašnji premijer je rekao da je riječ o izbornoj godini i da on želi da Vlada pomogne državnim poduzećima, ali i da državna poduzeća pomognu Vladi, odnosno stranci'', rekao je 2012. godine Mihanović.

Vladi i HDZ-u su trebali pomoći tako da posluju s Fimi Mediom. "Znao sam da odbijanje jedne takve zamolbe ne bi bilo dobro'', kazao je prije osam godina Ivan Mravak, bivši predsjednik Uprave HEP-a.

Fimi Media godinama bila povlaštena

Ta privatna marketinška tvrtka Fimi Media godinama je imala povlašten položaj. Znalo se to dobro u marketinškim i PR krugovima, onima kojima je pripadao i Ratko Maček.

''Bio sam u svakodnevnom kontaktu s ljudima iz medija, iz odnosa s javnošću i iz marketinških agencija i od njih sam dobio informacije da jedna tvrtka koja se zove Fimi Media medija istiskuje one koje već na tim poslovima sudjeluju 20-ak godina.

I to sam rekao i gospodinu Sanaderu, tadašnjem premijeru. I rekao sam gospodinu Jarnjaku i gospođi Kosor. Gospodin Sanader me nakon nekoliko dana uvjeravao da to nije tako'', kaže Maček.

Jarnjak i Kosor bez komentara

Jarnjak i Kosor nisu htjeli ništa komentirati. Maček ne zna jesu li oni išta s tom informacijom poduzeli, ali jest DORH. U prosincu 2011. godine podiže optužnicu, a prvookrivljeni je Ivo Sanader.

Tereti ga se da je više osoba udružio kako bi i sebi i drugima, ali i HDZ-u, pribavio materijalnu korist.

''Ja sam se dosjetila da je najidealnije u pravilu raditi s državnim tvrtkama'', rekla je prije pet godina Nevenka Jurak, sad već pokojna direktorica Fimi Medije.

S Fimi medijom su, prema optužbama DORH-a, po nalogu Sanadera i Barišića, poslovale brojne javne tvrtke, ali i ministarstva - Ministarstvo vanjskih poslova, kao i MUP.

''Rečeno mi je bilo da je Fimi medija jedna u nizu firmi koje su se javljale ministarstvu vanjskih poslova i da je u ovim slučajevima njihova ponuda bila vrlo konkurentna i da su zato odabrani'', govorio je 2012. godine Grodan Jandroković, koji je tada bio ministar vanjskih poslova.

Milijuni izvučeni plaćanjem fiktivnih računa

S vlasnicom tvrtke Nevenkom Jurak je dogovoreno i da će se dio novca osigurati plaćanjem fiktivnih računa. Tako se izvačio novac.

''Konkretno je dogovoreno da će firma Onida d.o.o. fakturirati po specifikaciji firme Fimi Media poslove koji u stvarnosti nisu obavljen'', svjedočio je 2014. godine Bojan Dimić.

''Kada vam sam premijer poruči da nema razloga da se bojim, to mi je bilo dovoljno da nastavim sa izdavanjem fiktivnih računa'', riječi su Nevenke Jurak koje je u USKOK-u 2012. godine pročitala predsjednica sudskog vijeća Ivana Čalić.

Novcem plaćali usluge HDZ-a

Novac se, tvrdi DORH, predavao Barišiću i Sanaderu, a dijelom novca plaćale su se usluge HDZ-a. Ivan Jarnjak tvrdio je da ništa nije znao o tim poslovima stranke. Iako je on bio – tajnik stranke. ''Svi smo bili podređeni predsjedniku stranke'', rekao je prije četiri godine.

Sanader je tvrdio da je Jarnjak bio suoptuženik, ali da je onda trgovinom riješio da ne bude.

Dogovor s Del Ponte

Otkrio je i da je s Carlom Del Ponte dogovorio da se Jarnjaka ne procesuira pred Haaškim sudom.

''Meni je Jarnjak na to rekao: 'Deveto koljeno će tebi bit zahvalno za ovo što si mi učinio''', govorio je Sanader.



Jarnjak nije obuhvaćen optužnicom. ''Vjerojatno su tužioci onda balansirali. Htjeli su imati neke saveznike unutar HDZ-a. Morate imati i dobre svjedoke. Dobar svjedok može biti samo insajder i onda tu balansirate'', objašnjava odvjetnik Anto Nobilo.

Kosor: Ja se toga ne sjećam

I bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor svjedočila je na sudu o sumnjivim financiranjima. ''Te rečenice da bi se govorilo o bilo kojem iznosu novca koji postoji ili ovo što ponavljate o financiranju ispod stola i iznad stola, ja se apsolutno ne sjećam'', rekla je na sudu 2012. godine.

Ali je nekadašnjem šefu Croatie osiguranja Mihanoviću rečeno da treba strahovati od Kosor.

''Kada me Hrvoje Vojković obavijestio da ga je nazvala tadašnja premijerka Jadranka Kosor da mi poruči da se suzdržim od bilo kakvih izjava i iskaza inače će se ona pozabaviti sa mnom'', tvrdio je 2012. Damir Mihanović.

''Politika nije akvarij sa zlatnm ribicama...''

''Politika nije nikakav akvarij sa zlatnim ribicama, nego je to jedan ozbiljan prljavi bazen u kojima ima puno piranja, krokodila i svih ostalih živina koje vas mogu jako ozlijediti'', kaže Ratko Maček.

Drugi dio optužnice u slučaju Fimi Media tiče se donacija koje su od osoba i tvrtki HDZ-u prikupljali Sanader, Barišić i Maček. Riječ je o više od 15 miljuna kuna.

''Ja sam od Miličića preuzeo jedan paket. On mi je rekao da je unutra 4 milijuna kuna i molio me da ja to predam gospodinu Mačeku'', svjedočio je 2013. godine Petar Đukan.

''Mi smo tijekom postupka dokazali da nitko nije Ratku Mačeku dao donaciju odnosno da Ratko Maček od niti jedne osobe koja se spominje u optužnici nije tražio donaciju'', kaže Mačekov odvjetnik Tihomir Grubeša.

DORH objasnio kako će država naplatiti 74 milijuna kuna od Ive Sanadera

Sanadera se tereti da je osobno ili posredstvom Ratka Mačeka davao naloge Branki Pavošević, tadašnjoj šefici računovodstva, da te donacije ne iskaže u poslovnim knjigama HDZ-a. Ali ona je u svibnju kazala da je naloge dobivala i od Jarnjaka.

''Najčudnije je da sam ja, koja sam izvršavala naredbe glavnog tajnika Ivana Jarnjaka, to jest radila po njegovu nalogu, optužena, a glavni tajnik Ivan Jarnjak koji je naloge izdavao nije u optužnici'', rekla je u svibnju ove godine Branka Pavošević.

Iz crnog fonda plaćali glazbenike, odijela, automobile...

Sud je u ustvrdio da je ovaj dio vezan uz donacije prekršaj, a ne kazneno djelo.

Činjenica je da su se novcem iz crnog fonda plaćale su se brojne tvrtke i osobe, a među njima su i glazbene zvijezde Nina Badrić, Marko Perković Thompson i Mate Mišo Kovač. Novac se trošio i na skupocjena odijela, automobile, na bogat catering za sjednice predsjedništva.

''Cijela stranka je instrumentalizirana. Pojedini njeni ljudi na nekim ključnim i značajnim fukncijama su instrumentalizirani, iskorišteni zapravo, da obavljaju poslove u funkciji nezakonitog stjecanja određenih novčanih sredstava'', kazao je bivši šef USKOK-a Željko Žganjer.

Sanader mora vratiti sve, Barišić ništa

Sva skupocjena odijela, ali i slike, Sanader mora sada vratiti. Barišić ne mora. Sanader mora vratiti sav novac koji je stekao na ovaj nezakonit način, a morat će ga vratit i HDZ.

Na presudu Sanaderu reagirao i HDZ, Sloković tvrdi: "Tog novca nema. A kod Barišića je navodno nađen pun ormar odijela"

HDZ je po prvi put, sudskom presudom, odgovorna stranka. ''To je ružna činjenica i to je jedna politička stigma, ako tako ostane, koja će sigurno za dulje vrijeme obilježiti tu stranku'', smatra Žganjer. Iz HDZ-a su najavili žalbu na ovu presudu.

Cijeli proces traje dulje od desetljeća, a nakon podnesenih žalbi na drugu nepravomoćnu presudu može još godinama.

''To razara osjećaj povjerenja u sudstvo...''

Pravda, kažu stručnjaci, tada gubi smisao. ''To je ono što razara kod građana osjećaj za pravdu, osjećaj povjerenja u sudstvo i u konačnici u državu'', smatra Anto Nobilo.

Maček nakon svega ima povjerenje u zakon. Oslobođen je od sve krivnje. ''Deset godina sam živio s javnom i nepravedno prišivenom javnom krivnjom, ali sam deset godina znao da nas samo zakon može učiniti slobodnima'', poručuje Maček.

Od najmoćnijeg čovjeka hrvatske politike do lica s tjeralice: Sanader je dosad osuđen na 22,5 godine zatvora, a mora vratiti i 74 milijuna kuna

Proces desetljeća. Optužnica teška više od 50 milijuna kuna koja tereti jedinog premijera u slobodnoj Hrvatskoj, nekada utjecajne ljude unutar HDZ-a, ali i samu stranku.

Svjedoci su mijenjali iskaze, izjavljivali da su pritisnuti, što od strane utjecajnih političkih figura, što od DORH-a, što od obrane.

Nevenka Jurak je do ove presude preminula, a pitanje je što će se sve događati s akterima koje se tereti, ukoliko druga presuda padne kao ona prva i proces krene ispočetka.

Pravda je, kažu, spora, ali dostižna.

