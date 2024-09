Preko online platforme propisuju lijekove bez ikakva pregleda i uvida u povijest bolesti: Za samo 25 eura po terminu

Recept za lijekove izdaju preko online platforme – bez pregleda, uvida u medicinsku dokumentaciju i povijest bolesti, a sve za 25 eura po terminu. Svjedočila je ovome iz prve ruke ekipa Provjerenog kojoj je licencirana neurologinja na zahtjev pripisala čak dva lijeka – kontracepcijske pilule i Ozempic.



Sve ovo odvilo se na platformi EUdoctor, online liječničkoj platformi koja nudi savjetovanje s liječnicima, propisivanje lijekova pa čak i doznaka. U dvominutnom videopozivu, iako je priznala nema pravo na recept, novinarka Provjerenog zatražila je od liječnice Ozempic, lijek kojim se liječi isključivo dijabetes tipa 2, no neki ga uzimaju i za mršavljenje. Nakon razgovora, recept je uredno stigao na mail adresu. Na isti je način dobivena i kontracepcija.

Za dijabetologinju, ovo je nepojmljivo. "Da vi i jeste dijabetičar tipa 2, ne mogu shvatiti da se u vrlo tako kratkom roku, može donijeti odluka o nekakvoj terapiji. Treba pogledati medicinsku dokumentaciju, uzeti u obzir vaše trenutno stanje, vrlo bitan je indeks tjelesne težine“, kaže za Provjereno dr. Antonela Ljubičić, endokrinolog dijabetolog i dodaje: "Kod pacijenata koji imaju u anamnezi žučne kamence, puno je takvih ljudi, on može dovesti do upale žučnjaka, može doći do po život opasnog stanja, to je upala gušterača ili pankreatitis. Znači, definitivno nije zaigrati se sa lijekom."



Da je riječ o ogromnom propustu na više razina, zgroženo zaključuje i Jasenka Markeljević, zamjenica predsjednice Povjerenstva za etiku Hrvatskog zbora liječnika: "Ovo je definitivno zloupotreba medicinske profesije, naše struke i morala i svijesti i savjesti, u korist zarade."

Suvlasnik i osnivač spomenute platforme je Viktor Simunović, licencirani hrvatski liječnik, na forumu poznat po propisivanju medicinskog kanabisa, a spominje se i njegovo propisivanje hormonalnih terapija transrodnim osobama putem druge platforme, GenderGP. Ekipa Provjerenog kontaktirala ga je, ali liječnicu koja je pripisivala lijekove suočila s cijelom pričom.



