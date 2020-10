Priča o otpadu koji je pronađen u srcu bioparka Divlje vode u okolici Samobora sve je luđa. Prvo je krajem ljeta, dok je inspekcija tamo iskopavala ilegalno zakopan otpad, čovjek koji se predstavlja kao vlasnik ekoparka, Drago Noršić, otac sada formalnog vlasnika, napao ekipu Provjerenog. Sada je otkriveno još nezakonitih radnji. Noršić godinama institucijama zadaje muke. Ogradio je, prisvojio, zaposjeo, zemlju koja je vlasništvo Republike Hrvatske.

Tko je zakopao otpad usred bioparka Divlje vode? Čije je to zemljište zapravo? Kako je samoprozvani vlasnik došao do zemljišta?

Otpad koji smo snimili i krajem kolovoza i krajem rujna i dalje je tamo. Godinama je bio zakopan. Tko ga je odložio?

''Taj koji je dopeljao taj nasip, taj ga mora i dislocirati'', kaže Drago Noršić. ''Pa znali su svi zaposlenici Samoborke. Pa ta firma 15 godina zatrpava otpad u okolici Samobora'', rekao je Miljenko Horvat.

Riječi su to ne samo bivšeg djelatnika Samoborke Miljenka Horvata, već i Drage Noršića, koji se predstavio kao vlasnik Bio parka.

Vlasništvo države o kojemu nitko ne vodi računa

Sve te informacije poznate su Inspektoratu. Oni tvrde da su završili svoj posao, a DORH, koji je naložio istragu, i dalje ostaje pri tvrdnji da izvidi traju. I pritom su tajni. Samoborka koju se proziva i dalje šuti.

Sve to odvija se na zemlji koja je prema izvacima iz zemljišnih knjiga vlasništvo Republike Hrvatske. Vlasništvo o kojem praktički nitko ne vodi računa.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kaže – pitajte Inspektorat. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tvrdi da se radi o poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo poljoprivrede pak navodi da se te čestice nalaze u turističko ugostiteljsko zoni Grada Samobora.

Sve prijavljeno još 2015. godine

Sam Drago Noršić, koji je prvo napao, a potom prepriječio put ekipi Provjerenog, sa željeznom šipkom u rukama, kaže da nije znao da je to otpad. Čudno je da nitko ništa ne zna jer je Miljenko Horvat prvi put sve prijavio još 2015. godine.

''Inspkecije vele da su napravili prijave na Općinsko državno odvjetništvo, a oni vode taj predmet. Sve to traje pet godina. Takav se predmet može riješiti u mjesec dana. Kad se hoće'', kaže Horvat.

Nije samo sumnjivo to kako je otpad došao do Divljih voda, već i kako je Noršić došao do imanja. On 2001. godine od Zagrepčanke d.d. u stečaju kupuje dio nekretnina i zemljišta. Prodaju mu ono što je u naravi vlasništvo Republike Hvatske i koje nisu ni smjeli prodati.

Pokušao se upisati kao vlasnik, ali...

Na pitanje je li možda u koncesiji ili je vlasnik zemljišta, Noršić kaže: ''Da, ja sam to kupio''.

Nastojao se upisati kao vlasnik, no to po sili zakona ne može. Svoj obrt je zatvorio. Sin Tomislav Noršić otvara novi, na istoj adresi. On je taj čiji obrt danas upravlja Divljim vodama. Zemljište je, pak, Drago Noršić darovnim ugovorom prepisao na kći, Mariju Matijaščić, koja sa svojim bratom Tomislavom potpisuje ugovor o najmu.

I njegovi nasljednici, na koje je prenio sva prava ne uspijevaju se upisati kao vlasnici.

Dakle, gotovo dvadeset godina koriste zemljište koje de jure nije njihovo. Usput ograđuju i koriste zemljište kojim bi trebale upravljati Hrvatske vode.

Problem i za Hrvatske vode

Hrvatske vode im, pak, šalju inspektore i tvrde da imaju višegodišnje probleme s posjednikom. ''Uz zemljišne čestice javnog vodnog dobra izgrađeni objekti (zgrade, ustave, mostovi (propusti), zahvati vode, stepenice, ispusti…).

Za objekte posjednik nije ishodio: vodopravne uvjete, suglasnosti, potvrde, vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda, nema koncesiju za vodozahvate, vodopravnu dozvolu za korištenje voda, pravo građenja, korištenja i služnosti na javnom vodnom dobru.

Onemogućen je pristup javnom vodnom dobru i to izgradnjom u koridoru vodotoka, postavljanjem ograda i zabranom pristupa i prolaska. Nestručnim i neovlaštenim korištenjem vodozahvata poremećen je vodni režim i onemogućeno upravljanje poplavnim događajima'', kažu iz Hrvatskih voda.

U čijoj je onda nadležnosti zemljište?

Dakle, niti državna tvrtka koja se obratila državnim institucijama dosad nije uspjela riješiti svoj problem oko državnog zemljišta pod njihovom upravom. Jer se očito vlasnik zemlje, država i sve institucije uključene ne mogu dogovoriti čija je nadležnost briga o zemljištu.

Inspektorat je već ranije pronalazio otpad, ali i utvrdio zagađenje voda. Prema našim saznanjima, DORH dosad nije podnio nikakve optužne prijedloge. Pitanje je i kakav će biti ovaj zadnji nalaz.

Nitko od niza onih kojima smo se obratili nisu željeli ili su tvrdili kako nema potrebe stati pred kameru.

