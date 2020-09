Trebala je to biti jedna ekološka tema u kojoj smo krenuli istražiti odakle je došao otpad koji se nalazi u Bio parku Divlje vode. Međutim, dočekao nas je nevjerojatan prizor smeća, ali i čovjek koji nam je autom prepriječio javni put i iz njega izašao s pajserom u rukama.

Drago Noršić u Samoboru nas je dočekao s metalnom šipkom i salvom uvreda. Nije mu bilo prvi put da se tako ponaša prema novinarima. Na udaru su bili i naši kolege iz Dnevnika, na koje je vikao i prijetio im da će im razbiti kameru.

"Slušajte me malo. Bacit ću vam kamen", vikao je.

Razlog za to je što se saznalo da se usred Bio parka, kojim formalno upravlja njegov sin, nalazi 1000 nerazvrstanog kubika smeća – red zemlje, šute, otpada – nečega što sigurno ne bi trebalo biti na ovom mjestu.

Mi smo došli na poziv čovjeka koji je sve prijavio prije pet godina. On tvrdi da netko već duže vrijeme ne radi svoj posao.

"Inspekciji kažu da su napravili prijave na općinskom odvjetništvu, da ono još uvijek taj predmet vode. Sve to traje pet godina. Takav se predmet može riješiti u mjesec dana. Mislim, kad se hoće", rekao je Miljenko Horvat.

Prije mjesec dana tu su bili bageri, inspektori, policija i Horvat, koji je vidio i dokumentirao što se sve 20. i 21. kolovoza iskopalo: "Ima ambalaže, ima i najlona, ljepila, prema, žbuke", rekao je.

Na terenu je tada bila i naša ekipa.

"Na javnoj površini je napadnut vaš kolega Bojan Kosijer. Drago Noršić došao je do njega , naguravao, lupio po kameri. Išao za njim 30-40 metara", ispričao je Horvat.

Taj je incident tada i snimljen: "Odlazite od tuda. Otkud vam pravo? To je moje privatno vlasništvo. Odmaknite se. Pozvat ću vam dečke", vikao je Noršić.

U zemljišnim knjigama stoji da cesta i sve uz cestu nije privatno, već javno dobro. Cijeli je incident završio prijavom policiji.

Inspektorat je bio na mjestu događaja, ali ne znamo što su zaključili. Nama su samo kratko, pismeno poručili da su nalog za istragu dobili od općinskog drzavnog odvjetništva te da se za sve obratimo baš njima.

Njih smo zvali zvali, pisali im,, pa i otišli do nadležnog državnog odvjetništva. Oni pak kažu da su izvidi tajni i da ne mogu o tome baš ništa govoriti. No, kažu da će o ishodoma osobno obavijestiti prijavitelja.

Tvrdi da je u jednom danu dovezeno 1000 kubika otpada

Smeće u Bio parku posljedica je golemog rada budući da su ga morali dovesti deseci kamiona. Zatrpani su nekadašnji ribnjaci, a sve je to, kaže Horvat, posljedica dogovora koji je Noršić imao s lokalnom tvrtkom Samoborka.

"Ja sam znao da se otpad zatrpava, ali odgovoran je Kodrić, vlasnik Samoborke", rekao je Horvat te dodao: "Znao sam da se zatrpava u zadnja dva bazena. Znali su svi zaposlenici Samoborke. Samoborka inače 15 godina zatrpava otpad u okolici Samobora."

Međutim, Noršić tvrdi da o svemu nije pojma imao i da je neke bazene želio zatrpati zemljom, ali da su ga prevarili. Umjesto zemlje, uvalili mu smeće.

Također, Noršić tvrdi da je u pitanju njegovo privatno vlasništvo, ali i da nikakve dozvole nije tražio da skladišti otpad. Osim toga, rekao je da su mu u jednom danu dovezli 1000 kubika otpada, a da on pojma nije imao. Međutim, Horvat tvrdi da to nije istina i da se otpad vozio najmanje 20 dana.

Tisuće kubika smeća su mu promaknule, no nismo mi. U roku od desetak minuta od našeg dolaska, saznao je da smo na lokaciji i dojurio autom. Prije toga nam je autom prepriječio put i iz njega izašao s pajeserom.

"Ja sam vama prepriječio samo da bih od vas doznao što je", rekao je Noršić te na pitanje o pajseru odgovorio: "Ma ja taj pajser imam u autu."

Horvat tvrdi da su svi znali za odlaganje otpada

Premda i izdaleka izgleda kao otpad, Noršić tvrdi da se radi samo o šodru i kamenju.

"Glavni akter je bio on, on je osumnjičen. Jel' vi znate da je on osumnjičen u DORH-u, ovaj koji vas je doveo", rekao je misleći na Horvata.

Horvat priznaje je u sporu sa svojim bivšim poslodavcem, Samoborkom. Dok je radio šutio je jer se bojao za posao. Sada je dobio otkaz pa govori.

"Znali su i drugi, i vozači i radnici koji su vozili, ali svi se boje", rekao je. Na pitanje o tome da ispada da štiti prirodu samo zbog toga što je u sukobu s bivšim vlasnikom, Horvat je odgovorio "Ja sam ga prijavio za još dvije lokacije u krugu Samoborke i prikupljam materijale za neke lokacije u okolici Samobora."

S druge strane, Noršić na pitanje o svom odnosu s vlasnikom Samobroke nije htio odgovoriti, nego je prekinuo razgovor.

"Dajte, molim vas, izlocirajte se. Izlocirajte se. Od mene dalje", rekao je.

Upit smo poslali i vlasniku Samoborke. Prvo nam je njegova tajnica javila da sumnja da će šef biti u Samoboru ovih dana. Ipak, isti smo dan, u kasnim večernjim satima, dobili mail u kojem kažu da o samom iskapanju nisu bili obaviješteni, a da o svemu ostalom nemaju nikakvih komentara.

Upit smo još jednom poslali da u nadi da će netko ipak reći što stoji iza prozivanja Horvata, ali i samog Noršića koji je rekao da je Samobroka dovezla otpad. No, odgovor nije stigao.

U Singapuru kazna za bacanje opušaka od 100.000 kuna

Miljenko Horvat pokazao nam je nalaze 2018. godine, kada je inspekcija izvukla nekih davdesetak kubika otpada za koje tvrde da nije opasan. Međutim, postavlja se pitanje je li mu mjesto u Bio parku? U istom dokumentu stoji da su podzemne vode zagađene ugljikovodicima iznad dopuštene razine.

"Kažu da je neopasna, ali ambalaža je korištena ambalaža i nije oprana. Imate kantu od boje i ona je neopasna, ali tu je bila i ostala boja. Dakle, to je opasan otpad", rekao je Horvat.

Imanje Bio park Divlje vode je na državoj zemlji. Ne bi li onda lokalna samouprava ili Ministarstvo graditeljstva i državne imovine trebali malo više voditi računa o tome što pojedinci rade s njom?

No, u Ministarstvu su rekli da oni o tome nemaju nikakvih saznanja te su nas uputili na Državni inspektorat, gdje su nam već rekli da su izvidi tajni. Grad Samobor je također rekao da oni tome ne znaju ništa.

U Singapuru je jedan građanin kažnjen s gotovo 100.000 kuna jer je bacao opuške kroz prozor. Pratili su njegovo ponašanje na dojavu građana, instalirali čak i kamere.

U Hrvatskoj prijaviš, nacrtaš, odeš s inspekcijom, požuruješ, pišeš, zoveš i pet godina čekaš da cjelokupni državni aparat i stotine njih pronađu, ne nekoliko opušaka, već 1000 kubika smeća.

Možda na kraju bude riječ o uglednim poduzetnicima koji nisu ništa znali, da su radnici na svoju ruku sve radili, da stvarno nitko ništa nije vidio i ima amneziju. Možda i otpad postane hranjiva sirovina koja preko kanti za boju pomaže razvoju poželjnih mikroorganizama pa nas netko uvjeri da su ti Singapurci zapravo budale, a mi znamo bolje.

