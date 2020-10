Provjereno otkriva bizarne slučajeve krađe novca iz općinskih blagajni, a ovaj put bila je to Općina Pribislavec iz koje je nestalo gotovo 7 milijuna kuna. Sve sumnje za krađu usmjerene su na računovotkinju koja je preminula.

S računa općine na svoj račun. Svakoga dana. Godinama. Ružica Pintar, referentica za proračun, financije i računovodstvo kaže: "Nekad je dnevno bilo i preko dvadeset tisuća". Općinski vijećnik Matija Ladić tvrdi da godišnje nedostaje i milijun kuna u blagajni. A nitko ništa nije znao ni vidio.

"Nemam ja kameru na njenim, ona je sjedila tu, a ja sam sjedio tamo“ „Nestvarno da se to može dogoditi“ - to su samo neka od odgovora referenata na pitanje gdje je nestao novac. Mirna i samozatajna računovotkinja je preminula, a gdje je novac?

S računa općine uplaćivala novac sebi!

Sve je otkriveno prije godinu dana kada je na mjesto prerano preminule računovotkinje u općini Pribislavec zasjela žena s trideset godina iskustva u vođenju računa.

"Početkom osmog mjeseca kad smo tražili izvode onda je meni upalo u oko primatelj. To je meni odmah bilo sumnjivo. Primatelj mora biti neka firma koja je poslala za tekuće troškove, a ne primateljica. Bila sam sigurna da je to - to što si mislim, ali nisam mogla vjerovati“, objašnjava referentica Ružica Pintar.

Sa spornim izvodom odlazi u banku kod jedne službenice koja joj otkriva da je novac prebacivan s računa općine na privatne račune bivše računovotkinje. "Nestvarno da se to može dogoditi", kazala je Pintar.

Od banke je zatražila sve izvode. Dostavljaju joj ih za posljednjih pet godina. Imala je što za vidjeti.

"Nekad su dnevno bile i dvije, tri transakcije. Nekad je dnevno bilo i preko dvadeset tisuća. Mi smo dobili od 2015. i onda su bili manji iznosi, ali onda se godinama povećavalo. Tako da sveukupno negdje oko šest milijuna i osamsto mi se čini“, priča Ružica.

Odlazimo u općinu Pribislavec i tražimo načelnicu Višnju Ivačić. Iako su nam vijećnici rekli da općinske sjednice nakon afere izbjegava, nas je brzo primila.

"Jednostavno sam vjerovala na riječ gospođi pokojni jer je na prvi dojam ona bila veliki humanista i nemoguće da ni sam pročelnik to nije uočio pa da me je izvijestio, a niti ja sama“, pravda se.

Političari se prepucavaju - Novca nema

Ali eto, izgleda da je kod nas sve moguće. Bivši pročelnik, Vlado Brozović, pak, kaže, da je bio zadužen samo nadzirati pojedine, a ne sve poslovne obveze bivše računovotkinje.

"Ja novčano, dnevno, nisam baratao s iznosima, niti dnevnima, niti ulaz, niti izlaz, nego u donošenju proračuna kada svi zajedno sudjelujemo i u tim transakcijama većima, ali ne da ih ja naznačujem, nego od nje da zatražim da mi da da li je izvršila određenu transakciju“, objašnjava.

Kaže kako nikada nije uočio ništa neobično. "Ona je bila jako suzdržana, samozatajna, bila je skromna", navodi Brozović.

Ni osoba koja je s njom dvije godine sjedila u uredu, ništa nije ni čula ni vidjela. Kaže da je žena radila svoj posao, i da si nisu međusobno gledali u računala. Pitanje je kako se onda donosio općinski proračun, a nitko nije uočio da fali novca.

Općinski vijećnici tražili su smjenu načelnice. HDZ i SDP su ovdje, zanimljivo, ujedinjeni protiv svojeg nekadašnjeg koalicijskog partnera na nacionalnoj razini - HNS-a.

"Ja smatram da je sama načelnica kako moralno, tako i politički kriva. Ako vi nešto vodite, vodite jednu općinu, vi morate znati kamo novac odlazi, koje se transakcije vrše“, istaknuo je HDZ-ov Zoran Tomašić.

Ni SDP-ov Nenad Pintarić nije drugačijeg stava. "Njena politička odgovornost je u tome jer je ona dobila povjerenje svojih građana da brine o općini. Temelj svakog funkcioniranja općine su financije. I ako ona ne može brinuti o tom financijama, mi ne vidimo način na koji bi ona mogla dalje raditi na tom mjestu. Jedino njena ostavka bi bila logičan slijed ovakvih događaja“, proziva.

HSLS je jadan od koalicijskih partnera HNS-a na općinskoj razini. Ne zalažu se da ode. A ni oni zbog afere ne žele iz koalicije, tvrdi njihov Dragutin Prprović.

"Velik je novac u pitanju. Srećom, naša saznanja su da je novac, neću reći na sigurnom, da se zna gdje je novac, ali jednostavno nismo razmišljali o tome da izađemo iz koalicije. Načelnica je izabrana neposredno i ona mora sama odlučiti hoće li dat ostavku ili neće“, rekao je.

Načelnica ne želi otići, a priznaje da je i ona odgovorna

Načelnica Višnja Ivačić i sama priznaje da sigurno mora snositi političku odgovornost, no na ostavku ne pristaje. "Gospođo, ja sredstva otuđila nisam“, zavapila je. Tvrdi da je lošega zdravlja, a da i sami građani znaju da ona nije novac ukrala.

"Izgubila sam mnogo prijatelja. Ne žalim za istima jer je to očito bilo samo manipuliranje jer kada si ti stigmatiziran, vjerujte da je jako teško živjeti. Najlakše je dati ostavku. Najlakše“, obrazložila je svoju odluku.

Ovom krađom oštećena je općinska blagajna koju punimo svi mi.

Ali uzimalo se i izravno iz ruku mještana koji su gotovinom godinama plaćali komunalne doprinose i naknade. Pintar tvrdi da je shvatila izostanak polaganja računa, jer nema uopće blagajne. Ne zna gdje je novac, no zna da na računu Općine nije.

"Nema blagajničkih izvještaja, nema blagajne, nema ni da se polagalo, primitaka na račun", objasnila je. O svemu, mještani ne znaju ništa. Nije poslana ni jedna opomena nikome, dodaje.

Načelnica Višnja Ivačić je sigurna da će se situacija morati riješiti i da će im neka od financijskih institucija dati savjete ili izvršiti reviziju. No, postoje i privatnici kojima se opomene, kažu nam vijećnici, nisu slale iako komunalije nisu plaćali.

"Zašto ako nije plaćeno, zašto nisu slane opomene da se to plati jer je naprosto nevjerojatno da mi govorimo unazad 10, 11 godina da neke komunalne naknade nisu plaćene. To je novac koji nije ušao u općinsku blagajnu i za koje smo mi isto ostali zakinuti, plus onih 6,7 milijuna kuna koje su evo nestale“, ističe nezavisni Saša Rakić.

Matija Ladić dodaje: "Kazala je da se ovdje radilo traljavo i aljkavo i da cijeli niz postupaka nije bio vođen kako treba".

Ni građani ne plaćaju, a optužena za krađu je - umrla!

Više od stotinu tvrtki, a i brojnim građanima su se dugovi do 2012. otpisali jer je nastupila zastara. Riječ je o gotovo milijun kuna - samo za tvrtke. Načelnica unatoč svemu tvrdi kako misli da se maksimalno trudila dobro voditi općinu. "Ja sam se trudila maksimalno dobro voditi općinu", kazala je.

Svi su ti kosturi iz ormara izašli nakon smrti računovotkinje. Tražimo njezinu adresu, no tamo nema nikoga. Načelnica je još prošle godine s pročelnicom i računovotkinjom koja je sve otkrila otišla na DORH. Kaže kako su došli prijaviti ženu, no kako su saznali za njenu smrt. Na inzistiranje pročelnice ipak su ih saslušali.

"Ono što ja želim prvenstveno je da ta istraga dobije svoj završetak, da znamo gdje su ti novci, kako su oni bili upotrijebljeni. To je meni prvo prioritetno da saznam. Bojim se i prema onome što sam dobila i saznanja, gospođa je pokojna. Kako ćemo protiv pokojne osobe pokrenuti bilo kakav kazneni postupak?“, zapitala se načelnica.

Vlada o tome "ne zna dovoljno"

Nakon što je otkriveno da se godinama novac prebacivao s računa općine na privatne račune, krim-policija je pročešljala izvode. A općinu su posjetili i iz Ministarstva financija. Načelnica priznaje da je ona odgovorna, ali da ni institucije nisu ništa sumnjivoga uočile. To smo onda otišli pitati ministra Zdravka Marića pred Vladu.

"Ja nemam sad saznanja o toj konkretnoj općini. Ministarstvo financija bilo je tamo, ali kao proračunski nadzor. Ono što je utvrđeno je dalje stavljeno u proces. Ja sam uvijek govorio, sustav može biti bolji“, pravda se.

U općini Sračinec koju smo istraživali proteklog tjedna nestalo je više od milijun i pol kuna. U općini Pribislavec gotovo sedam milijuna. Neki se milijuni podižu s općinskih računa, neki javni novci prebacuju na privatne račune, a neki privatnici milijune nose u vrećama u Klub kako bi se namjestili javni poslovi.

To je Hrvatska - članica Europske unije. Mala zemlja za velike krađe!

