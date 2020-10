Dok obični smrtnici sjede zaključani u svojim domovima, odvojeni od svojih najmilijih, poštujući propise i odredbe i pravila i ograničenja, predsjednik ove zemlje, i tri aktualna ministra izlaze u takozvani klub. Jedu i piju, zabavljaju se. Nije im prošlo kroz glavu: da to nije u redu. Ili, da su pomislili: tko će platiti te njihove runde ića i pića?

Naviknuli su tako. I onda još kada ih pitamo za to, nastupaju arogantno, bahato, bezobrazno prema novinarima, a zapravo prema svima vama. Pravdaju se, nisu bili u vrijeme lockdowna, kao da to išta mijenja.

Tomislav Ćorić, trenutačno ministar s najvećim aferama nad glavom, od spornog memoranduma kojim se hrvatska nafta šalje na preradu, ne u riječku rafineriju već mađarsku, preko činjenice da je on dao zeleno svjetlo projektu koji je njegov prethodnik stopirao, projektu vjetroelektrane zbog kojeg je kasnije pala kninska kraljica Josipa Rimac, a i njegov najbliži suradnik - državni tajnik... Pa sve do toga da se s uhićenim šefom Janafa, Kovačevićem, družio u njegovom klijentelističkom klubu.

Neki dan, svijet je obišla fotografija švedske ministrice rada, dok čeka vlak za povratak kući, s večerom na krilu, sendvičem kupljenim na obližnoj trafici. Eloa Johanson, najuspješnija je ministrica svog vremena, a za sebe kaže ja sam samo radnik.

Tomislav Ćorić pak niže afere, izvoz naše nafte u Mađarsku, odobravanja projekta vjetroelektrane zbog kojeg je pala moćna kninska kraljica, druženja u spornom klubu... I ne samo da nije smijenjen s mjesta ministra zaštite okoliša i energetike, već je za nagradu u ovoj Vladi dobio i resor gospodarstva. Oporba traži njegovu smjenu, naziva ga grobarom hrvatske energetike i veleizdajnikom. On na sve, odmahuje rukom. Pred kameru Provjerenog nije htio, ali je bivši ministar koji je otkrio zašto je odbio projekt kojeg je Tomislav Ćorić ekspresno nakon njega potpisao.

Grobar hrvatske energetske politike

Potpisao je memorandum kojim se hrvatska nafta preko JANAF-a umjesto u Rijeku, na preradu šalje u Mađarsku

"Ovo je smrtni list“, govorio je u saboru zatupnik Mosta Miro Bulj u veljači.

"Izdaja nacionalnih interesa“, kazao je tada saborski zastupnik SDP-a Davor Bernardić.

"Ja bih ga nazvala grobarom hrvatske energetske politike“, rekla je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica (SDP).

A s tim istim, kasnije uhićenim šefom Janafa, ministar se družio u klubu gdje su zalazili samo odabrani.

"Gdje ima dima ima i vatre“, rekao je 8. listopada Dario Zurovec, saborski zastupnik iz Fokusa.

"Ja mislim da bi se istražni organi trebali pozabaviti ministrom Ćorićem“, smatra Mostov Nikola Grmoja.



Deblokirao je projekt vjetroelektrane Krš-Pađane zbog kojeg je pala kninska kraljica Rimac.

"Nitko mu to nije htio potpisati iz stručnih službi“, rekao je Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike.

"Hrvatsku moramo spašavati iz korupcijske močvare“, kazala je Karolina Vidović Krišto, saborska zastupnica Domovinskog pokreta.

I ne samo da je još uvijek ministar energetike i zaštite okoliša, već je za nagradu u novoj Vladi dobio i resor gospodarstva.

Bilo je pritisaka

"U ovome trenutku nisam najsimpatičnija politička persona u Hrvatskoj“, rekao je početkom mjeseca Tomislav Ćorić.

Pred kamere Provjerenog stao je bivši ministar i sasvim otvoreno govorio o projektu vjetroelektrane Krš-Pađane. Otkriva da je bilo pritisaka na njega i njegove tajnike.

"Pritisaka je bilo. Oni su išli kroz instituciju, kroz posjete i sastanke koji su organizirani u Ministarstvu gdje se inzistiralo, odnosno tumačila se važnost tog projekta“, rekao je Slaven Dobrović.

Tražio je on, kaže, od Službe za zaštitu prirode da se očituje o projektu. Ugroženo je bilo, navodi, nekoliko staništa ptica, a i vuk. Kad je to čuo bosanskohercegovački investitor Milenko Bašić, govori nam, imao je šokantno rješenje.

"Da se to može riješiti i puškom ako treba. To su ljudi koji imaju smisla za biznis i vole rješavati prepreke kako god mogu i misle. To je možda razgovor za neki klub, ali definitivno nije za ministarstvo“, kaže Dobrović.

Ali, nakon smjene Dobrovića Ćorić projekt vjetroelektrane vrlo brzo amenuje.

"Potpisao ga je sam, s jednim i sa dva tajnika i s voditeljem pravne službe. Dakle nitko od stručnjaka“, rekao je Dobrović.

"Ova odluka je prošla na dvije razine i sudske procese“, rekao 1. lipnja Ćorić.



"On je isticao kao razlog svoje odluke vjerojatnost tužbe kojom je investitor prijetio prema državi. I da se konzultirao s DORH-om. Međutim DORH mu nije stavio paraf na njegova rješenja“, kaže Dobrović.

Investitorima iz BiH se sada bavi taj isti DORH. Sumnjiči ih se da su nudili mito Josipi Rimac kako bi im ubrzala još potrebne dozvole za projekt njihove tvrtke. Ovoga tjedna je donesena prvostupanjska odluka BiH suda da se Bašića može izručiti Hrvatskoj. Rimac je na slobodi.

"Zar vam ja izgledam kao netko tko bi nekoga optužio, pa ja volim sve ljude, sve svoje drage prijatelje, stranačke kolege“, govorila je Rimac pri izlasku iz Remetinca.

Postoje oni koji su pali u istrazi i bez da je ona rekla 'a'. Jedan od njih je Ćorićev pomoćnik. On je, sumnja se, trebao svojim položajem utjecati da se vjetroelektranama osigura što veća otkupna cijena struje. Zbog toga je razriješen.

"Gospodin Validžić se ne smatra krivim. Međutim unatoč tome, gospodin Validžić ne želi biti teret ministarstvu“. Kazao je Ćorić 27. kolovoza.

Ćorić je, podsjećamo, deblokirao ovaj projekt.

Afera Rimac izbila je usred kampanje za parlament, svega nekoliko dana nakon što je otkriveno da je Ćorić 2018. potpisao sporni memorandum između INA-e i Janafa kojim je INA i na papiru svedena na podružnicu MOL-a. Zbog ovoga su ga nazivali veleizdajnikom.

Napao novinara pa se ispričavao

"Veleizdaja je kada vi nacionalne resurse poput hrvatske kvalitetne nafte predajete u Mađarsku, da ih prerađuju u Mađarskim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj, a pritom ne omogućujete da se ta nafta, kvalitetna nafta prerađuje u Hrvatskoj rafineriji“, kazala je Mirela Ahmetović.



Pod pritiskom oporbe i novinarskih kritičkih pitanja, padaju maske. Ministar Ćorić otkriva pravo lice. Napada novinara N1 televizije Hrvoja Krešića, a kasnije se ispričava.

"Mislim da to nije nešto što ne zahtijeva ostavku. Ja sam se ispričao javnosti“, rekao je Ćorić u svibnju.

Za činjenicu da javnost nije ni znala na vrijeme da ikakav memorandum postoji, nije bilo isprike.

Nije ponudio ni ostavku. Prvo je rekao da nije prava verzija memoranduma izašla u javnost.

"Naravno da se Ćorić vadi sada da to nije smjelo tako izaći, da to nije bila namjera. Ali bez obzira na namjere - djela sve govore. Vidimo što se događa na terenu, a to je produkt politike ministra Ćorića“, rekao je Grmoja.

Sve je Ćorić pravdao dobrim poslovnim potezom.

"Hrvatski narod smatra bedastim"

"Držim da je riječ o dokumentu koji ni na koji način ne ugrožava interese RH kao suvlasnike jedne i druge kompanije nego maksimizira poslovni rezultat“, kazao je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja, 27. svibnja 2020.

"Očito je da ministar shvaća hrvatski narod doista neukim i čak bedastim... Uvijek je nekome isplativije, ali radi se o tome da on govori iz pozicije Budimpešte“, smatra bivši ministar zaštite okoliša i energetike.

"On nije čovjek struke. On je ekonomista“, kaže Davor Štern, bivši direktor INA-e.

Bivšeg direktora INA-e nikada nije primio na razgovor, kaže. I to mu zamjera. Memorandum toliko i ne jer drži važnim, kaže, jer smo odavno sveli INA-u na podružnicu MOL-a. Uništena je, dodaje, mnogo prije Ćorića.

"Ne da branim Ćorića u ovom slučaju nego je to bilo logično da će to tako završiti jer nije se stalo na vrijeme na loptu. Zadnji pokušaj je bio gospođe Jadranke Kosor dok je ona bila premijer... Ne bi rekao da je namjerno prepušteno. Nitko nije vodio računa o tome“, rekao je Štern.

Ćorić se družio u Klubu

Sličnog je mišljenja i ovaj naftni stručnjak.

"Jednostavno riječka rafinerija nema tehnološki mogućnosti da obrađuje taj tip nafte i ono što se dešava je da ostaje puno teških frakcija teška lož ulja, mazut koji nemaju na tržištu nikakvu cijenu. Da je RH strana inzistirala na investiciji, onda bi se ta nafta mogla prerađivati u Hrvatskoj“, objašnjava Miro Skalicki.

Afera potpisanog memoranduma s Janafom dobila je novi kontekst onoga trenutka kada je otkriveno da se Ćorić privatno družio sa šefom Janafa Draganom Kovačevićem u takozvanom klubu.

"Janaf je već drugo u megalomanskim projektima, investicijama izgradnje razno raznih tankova koji nemaju ekonomsko uporište, ali imaju ono uporište u onim torbama i autogepecima, takvo uporište imaju. Što je ministar Ćorić od svega toga znao. Je li saznao upravo u tom klubu ili je saznao o tome možda upravo iz redova samog Janafa“, kaže Ahmetović.



"Ono što smo mogli čuti od ministra je da tada kada je bio nije imao informacija pa se time smatra bez grijeha po pitanju obilaska tog kluba. Mislim da to danas RH javnost ne može zadovoljiti. To je previše naivno. Jer naravno da sve upućuje na to da je klijentelizam u igri. To znači da se državnim strateškim resursima upravlja kao nekim lenom, kao da se grabi i dijeli neki plijen“, rekao je Dobrović.



"Bojim se da se novac ne troši na transparentan način na svim nivoima u državi, da je opći pojam morala i etike i poštenja srozan do najnižih nivoa. .. Jagma i glad za novcem postala je sveprisutna“, rekao je Štern.

Bila je to za brojne oporbene zastupnike kap koja je prelila čašu, pa se tražio njegov odlazak.

Profesor Majdandžić mu zamjera povećanje kvota za velike solarne elektrane i to na sjednici Vlade uoči raspuštanja Sabora u svibnju ove godine. Njihovu gradnju sada potičemo svi mi. Trošak je vidljiv na našim računima za električnu energiju.

"Neprirodno da mi potičemo velike sunčane elektrane koje su inače u Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj tržišne djelatnosti“, kaže Ljubomir Majdandžić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju.

Pokazao je mailove kojima je Ćorićevo ministarstvo i Ured premijera Andreja Plenkovića upozoravao da je riječ o štetnoj odluci.

"Ako uredba ovako ostane kako je, budite uvjereni da će kroz tri četiri godine biti afera nazvana solarna afera ili sunčane afere“, smatra Majdandžić.

Od ureda premijera je samo dobio potvrdu da je mail proslijeđen u resorno ministarstvo.

Nakon svega što je Ćorić potpisivao i time se kompromitirao, premijer ga i dalje drži. Nikome nije jasno zašto.

"Čudi me benevolentnost Andreja Plenkovića prema ministru Ćoriću. Čudi me nagrađivanje ministra Ćorića od strane Andreja Plenkovića. Čudi me zapravo i hrvatsko pravosuđe - ja bih se zapitala - što se čeka“, pita se Ahmetović.

"Sada dok je na poziciji ima utjecaja i moć i ima zaštitu, tako da sasvim je jasno da se on neće povući dok Plenković to od njega ne bude tražio, a zašto ga Plenković drži, to je pravo pitanje“, kaže Grmoja.

Tražili smo ministra Ćorića da stane pred kameru i da nam detaljno obrazloži zašto je po njemu isplativo da se naša nafta prerađuje u Mađarskoj, zašto je građanima bitno poticati baš velike solarne elektrane, zašto je deblokirao projekt koji je njegov prethodnk s razlogom stopirao i čiji su akteri kasnije uhićeni i što je radio u klubu čovjeka koji je osumnjičen za primanje mita. Samo se zahvalio. Izgleda da nije imao hrabrosti za intervju. Ali je za potpisivati ono što ruši naše nacionalne interese i što nas vuče još dublje u korupciju.

