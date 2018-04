Jednog zatvorenika su osam sati zaboravili na slobodi. Naime, kada su se vraćali s rada u pilani, upraviteljeva kći, koja radi na ulazu prebrojala ih je, ali nije shvatila da jednog zatvorenika nema. Gdje je bio i što je radio, nismo saznali. Kao ni zašto je zatvorenik koji je već prije kažnjavan sam bio sa službenicom koju je zatim napao i pokušao silovati! Što se događa u glinskoj kaznionici Provjereno je počelo istraživati nakon dojave kako je izbila pobuna zbog masovnog trovanja. Njih 150 dobilo je iste simptome - proljev i povraćanje.

Bio je Uskrsni ponedjeljak, a zatvorenicima u Glinskoj kaznionici umalo pa posljednja večera.

„Većinom svi se javljali u toku noći sa simptomima višestrukog proljeva, mučnine, bolova u trbuhu, grčeva, vidno iscrpljeni. I tu je nastao opći kaos u zatvoru. Mislim da je čak došla i sanitarna inspektorica, znači doktorica iz zavoda za javno zdravstvo. Onda je vršen pregled. Po odjelima se morao sastavljati popis.

Dobar dio zatvorenika je bio otrovan. Nekakvih čak 40 posto. Večer prije toga na meniju bila pohani kruh i salama. Pohaju kruh, pohaju meso. Sve se radi s tim jajima koja bi se također trebala držati u frižideru, a navodno da se nisu držala, da su cijeli dan bila van frižidera“, kaže izvor Provjerenog iz zatvora i dodaje kako svi zatvorenici s kojima je razgovarao misle da je u tome razlog zdravstvenih problema.

Ovo je prvi put, kažu, da je trovanje bilo u ovako velikoj mjeri. Ali nije prvi put i da se - dogodilo. Revoltirani zatvorenici su pisali i peticiju. Do županijskog Zavoda za javno zdravstvo došao je popis o 150 zatvorenika koji su prijavili smetnje.

Epidemiolozi su onda obavijestili sanitarnu inspekciju o pojavi epidemije u kaznionici. I ona odmah sutradan izlazi na teren. Uzimaju uzorke hrane i pića, te briseve za mikrobiološku analizu.

„Mi smo napravili pojačane i preventivne mjere u kaznionici gdje su se dodatno nadzirali zatvorenici. Oni koji su tražili bili su na dijetalnoj prehrani. Preko noći se na njih dodatno pazilo da se vidi da li kome treba zdravstvena asistencija. Ono što je pokazao nalaz je da ne možemo govoriti o nikakvoj salmoneli ni ničemu. Najverojatniji uzrok probavnih poteškoća bilo je korištenje tekućih jaja u pripremi pohanog kruha“, kaže Jana Špero, pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju.

Ne zna se tko proizvodi pokvarena jaja

Sanitarna nam potvrđuje kako su tekuća pasterizira jaja uzrok trovanja 150 zatvorenika. U njima su pronađene dvije vrste bakterija čija je količina bila daleko iznad dopuštenih granica.Sanitarna je o ovome obavijestila veterinarsku inspekciju koja bi sad trebala provjeriti proces proizvodnje tekućih jaja. Tko ih proizvodi - nisu napisali. A u dokumentu javne nabave kaznionice - ne vidi se dobavljač.

„Ja zaista ne znam tko je nama dobavljač tekućih jaja. Ona se sad naravno ne koriste“, kaže Špero.

Svi otrovani zatvorenici su se oporavili, ali od napada nije jedna zaposlenica kaznionice.

„Čuli su da ona vrišti, oni su iz susjedne prostorije ušli unutra i ne znam da li je tad napad stao ili su ga čak oni morali odvajat od nje“, kaže izvor Provjerenog iz zatvora.

Zatvorenik ju je napao u skladištu tiskare gdje su zajedno radili.

„Našli su je na podu, drhtala je, tresla se, rekli su da je skladište bilo puno kose, da je ona bila i krvava.

Bio je dio odjeće potrgan, znači sve upućuje na način kao da je on nju davio i kao na način da ju je htio pokušat silovati. Sjećam se da je medicinski tehničar uzeo nju na rame i odnesao u ambulantu, jer je ona bila u vidljivom stanju šoka, nije mogla govoriti, nije mogla pričati“, priča muškarac.

I tako je i danas. O napadu ne razgovara puno, samo nam je kratko rekla da nazovemo njezina odvjetnika.

„Ono što mogu reći načelno to je da je u tom slučaju u tom događaju definitivno kaznionica u Glini napravila propust jer je propustila osigurati nadzor pravosudnog policajca prilikom zajedničkog rada službenika zatvora i zatvorenika“, kaže odvjetnik Boris Vinčić.

Povjerenik sindikata tražio je da se o ovome slučaju očituje uprava. Dolazimo do tog dokumenta.

„Naime, prema našim saznanjima navedeni zatvorenik je procjenjen kao visoko rizičan, sklon zloupotrebi droga, emocionalno nestabilan, slabijih socijalnih vještina sklon ultimativnim i manipulativnim ponašanjima, desetak puta stegovno kažnjava“, navodi se u očitovanju.

Izvor Provjerenog navodi kako je zatvorenih uporno vraćan na posao iz ne znam kojih razloga.

Došli smo i do dokumenta u kojem uprava odgovara sindikatu. U njemu spominju da se protiv zatvorenika vodio stegovni postupak. Iz interne medicinske dokumentacije zaključujemo da je bila riječ o ilegalnom uzimanju Suboxona, tableta koje se koriste za liječenje ovisnosti o heroinu.

„Za zatvorenika do napada na službenicu nije upućen ili podnesen nikakav prijedlog, mišljenje ili službena zabilješka da postoje sigurnosni razlozi ili medicinske indikacije za prekid rada“

Napadač je registrirani ovisnik. Ima i psihijatrijsku dijagnozu. Psihijatar je unatoč jakoj terapiji napisao da može raditi.

Zaboravili na zatvorenika

Da sigurnosni propusti nisu rijetkost, potvrđuje i činjenica da su nedavno zaboravili jednog zatvorenika. Radio je u obližnjoj drvnoj industriji i jednostavno su ga na kraju radnog vremena - zaboravili povesti.

„Postavlja se pitanje gdje je taj zatvorenik što nije došao gdje je on bio 8 sati jer ako oni nisu primijetili da se on s njima vozi nazad on je mogao biti u Zagrebu ili Splitu. Osam sati je puno. Na glavnom ulazu u kaznionicu je radila od upravitelja kćer. Znači ona je isto pravosudna policajka i ona je javila dežurnom u tom trenutku da su se svi vratili u kaznionicu. Nije primijetila da fali jedan zatvorenik i ona je upisala to u izvješće da bi nakon što je dežurni saznao da fali jedan zatvorenik, poslao drugu dvojicu policajaca po tog zatvorenika u Pilanu. Oni došli nazad i oni su to lijepo obrisali iz knjige izvješća prepravljali što je po meni stegovni prijestup“, priča naš izvor.

I dok jedni pravosudni policajci, kaže, za teže prijestupe ne odgovaraju, druge se kažnjava i za najsitnije pogreške.

Sve ovisi čiji si igrač i koliko si dobar s upravom.

„Zatvorenik napao drugog zatvorenika na način da je uzeo nož iz kuhinje i držao mu pod vratom i vikao da će ga zaklati. Čuo sam da se pravosudnog policajca tjeralo da napiše da nije bilo noža. Načelnik osiguranja nagovarao ga je na kazneno djelo.No međutim on je to napisao u izvješće. To je evidentirano i po tom pitanju nije ništa poduzeto“, priča muškarac.

Ni ministarstvo ni predsjednik sindikata pravosudne policije o ovome slučaju nisu dobili pisanu obavijest, ali su ga voljni dodatno istražiti.

Ministarstvo obećava istražiti i okolnosti koje su uslijedile pri gubitku posla jedne mlade politologinje. Javila se na javni natječaj za posao u odjelu tretmana, tj. rada sa zatvorenicima. Tražili su se psiholozi, socijalni radnici, ali i diplomirani politolozi. Ona je dobila posao. Dolazila je na vrijeme, uredno obavljala sve što je trebalo - da bi se nakon samo tjedan dana neugodno iznenadila.

„Voditelj upravnih poslova mi je rekao da za mene ima jednu jako tužnu vijest, da po sistematizaciji ipak politolog ne može obavljati poslove stručnog suradnika za tretman. On je meni ponudio iz svoje dobre volje 2000 kuna da mi nadoknadi kao štetu na što sam ja rekla da meni uopće nije stalo do njegovih novaca, već je meni stalo isključivo do radnoga mjesta“, priča bivša zaposlenica.

Ni pokušaj mita nije vrhunac priče.

„Kada sam se javila službenici u mirovinsko osiguranje i tražila ispis staža i odjavu da vidim, gospođa je meni rekla da po elektronskoj knjižici staža jednostavno nigdje nije zabilježen moj staž u kaznionici u Glini, na što sam se ja užasno zaprepastila“, kaže ona.

Na pitanje je li tih osam dana trebalo biti vidljivo u zapisu, pomoćnica ministra odgovara kako će istražiti okolnosti slučaj.

Brisanje evidencije i pokušaj uklanjanja dokaza

Brisanje evidencija, prepravljanje zabilješki, pokušaji uklanjanja dokaza o incidentima - samo je dio nepravilnosti u ustanovi koja bi trebala one koji su kršili zakon - učiti - poštovati ga.

„Prijetnje, to vam neću govoriti, ali napadi da vas udari, da vas pokuša udariti - to se dešava. Ali oni se između sebe obračunavaju i unutar zatvora i šetališta što se nigdje ne prikazuje. Kad gledam ova izvješća u ministarstvu nema nikakvih napada, nema ništa samo - sve je u redu nema bježanja iz zatvora. Znači mi pravosudni policajci radimo u dječjem vrtiću“, rekao je za Provjereno Armin Tatarević, predsjednik sindikata pravosudne policije



Kako će se poboljšati uvjeti rada zatvorskih zaposlenika, ali i života zatvorenika - to smo pokušali doznati od ministra pravosuđa Dražen Bošnjakovića. Ovaj je tjedan, rekli su nam, jednostavno prezauzet. Tražili smo da nas puste u glinsku kaznionicu. Sada nam to nisu dopustili, ali jesu prije godinu i pol kada smo razgovarali sa upraviteljem Željkom Šešerinom. Ponosno je tada pokazivao uvjete u kojima žive zatvorenici.

Ovaj put kada smo htjeli razgovarati sa šefovima o nepravilnostima - vrata kaznionice nam nisu otvorena.

Iza njih, glinski zatvorenici pišu pučkoj pravobraniteljici. Prošle su godine stigle čak 22 žalbe. Žale se, među ostalim, na upućivanja u samicu, na zdravstvenu zaštitu, te na to kako prema njima postupaju pojedini službenici. Pravosudni policajci s kojima smo razgovarali, a od kojih nitko nije htio pred kameru, žale se na sve veće pritiske uprave, na neplaćene prekovremene i na sve jači osjećaj nesigurnosti zbog manjka opreme i radne snage.

A u ministarstvu se unatoč svemu drže stava da zatvorski sustav u Hrvatskoj - baš dobro - funkcionira.

