Izgorio stoljetni samostan na Čiovu, šokirani svećenik jutros ipak držao misu: "Život ide dalje"

Na Čiovu kod Trogira u požaru je izgorio stoljetni dominikanski samostan crkve Sveti Križ.

Vatra je planula u srijedu oko 22 sata, a 50-ak vatrogasaca i mještani koji su priskočili u pomoć jedva su zaustavili vatru nošenu burom. Krovište je posve urušeno.

Vatrogasci su u požaru uspjeli spasiti crkvu u kojoj su uz vrijedne korske klupe, umjetnine i križ koji mnogi smatraju svetim.

U četvrtak ujutro je obavljen očevid. U samostanu je u vrijeme požara bio samo svećenik, koji je uspio izaći prije nego što je plamen zahvatio objekt. Unatoč šoku, jutro nakon buktinje misu je ipak održao.

"Idem vidjet šta je, gdje su sklopke, dok sam došao tamo vidim već plamen ušao, zovem vatrogasce i to je to. Šokiran jesam... kako će bit svejedno, a šta možeš napravit ništa, gledat u to. Život ide dalje", izjavio je don Stipe Žuro.

