U svom je izvješću policija navela da nije bilo očevidaca prometne nesreće u kojoj je stradao osječki glumac Aleksandar Bogdanović. Njegova neutješna udovica prošlog je tjedna u Provjerenom rekla da je oko nje na cesti bilo još ljudi: djevojka koja je zvala hitnu, mladić koji je pronašao registracijsku pločicu koja je otpala vozaču. Odmah nakon emisije, ne samo da su se javili svi ti ljudi, nego smo dobili i snimku koja je nastala nekoliko trenutaka nakon stradanja.

Polupala se hauba, vjetrobransko staklo pa čak i krov, ali auto se nije zaustavio. Aleksandar Bogdanović je nakon tri dana preminuo. Otkrilo se da vozač koji je skrivio nesreću nije imao vozačku, da mu to nije bila prva prometna, da je recidivist i da mu je tata policajac.

Policija je u izvještaju napisala da nema očevidaca, a snimka koju smo dobili nastala je nekoliko trenutaka nakon naleta automobila. Ljude na snimci policija nije zapisala kao svjedoke niti je ikoga od njih pitala jesu li i što vidjeli, a na snimci se čuje ženska osoba koja je rekla: "Ja sam vidjela auto kak' ga je lupio."

Terenac, kojemu je otpala tablica, je pronađen nekoliko ulica dalje. U zapisniku stoji da je policija zatekla njega i njegovu curu. Sena Krupić, Bogdanovićeva udovica, tvrdi da joj je rečeno kako ih je bilo četvero u automobilu. Kako su onda ostali nestali iz zapisnika?

Krupić je progovorila jer u slučaju vidi propuste. Naime, nakon što su isplivale sve informacije o vozaču, postavlja se pitanje kako je moguće da su mu roditelji i sustav dozvolili da četiri godine divlja bez vozačke i hoće li i sada opet proći s blažom kaznom.

Zbog brzine nije bilo moguće ni prepoznati marku auta

Snimka koju smo dobili je rezultat prošlotjednog priloga u Provjerenom, nakon koje su se Krupić počeli javljati očevici: "Svi su vidjeli nešto što je proletjelo, čovjeka koji leti, koji pada na pod. To je bilo strašno", rekao je autor snimke Ivan Lozančić.

Toliko su jurili da je Bogdanović odletio 25 metara, a njegova kapa 50 metara dalje od pješačkog prijelaza.

"Javila se jedna djevojka koja je taj vikend bila u Osijeku, a inače radi u Irskoj. Djevojka je još uvijek u traumi. Bilo joj je jako teško pričati o tome. Rekla je da to nikad u životu nije vidjela, da je on proletio tolikom brzinom da nije uspjela vidjeti ni koji je to auto ni boju auta", ispričala je Krupić.

U zapisniku je policija trebala upisati sve osobe koje su u uzročnoj vezi s nesrećom. Međutim, u njemu piše da su kod vozila dvije ulice dalje zatekli vozača i njegovu curu. Davor Brmež živi u toj ulici i taman se vraćao kući kada je vozač priveden.

"Na tom kolnom ulazu je stajalo troje mladih ljudi. Ja ne bih moglo reći jesu li bile dvije cure i dečko ili dva dečka i cura. Bili su prilično blijedi", rekao nam je Brmež.

Direktni svjedoci događaja nisu ispitani

Dok se Aleksandar borio za život, u bolnicu su došli rodbina i prijatelji koji su sa Senom Krupić čekali vijesti liječnika.

"U tom trenutku, dok se sve to zbivalo, su došla dva dečka od oko 20 godina. Obojica su bili visoki, obojica su bili crni, jedan je imao skroz kratku kosu jedan je imao kosu na stranu", rekla je Gordana Lesinger, obiteljska prijateljica Ace Bogdanovića.

Pitali su policajce kako je čovjek koji je nastradao, a oni su ih uputili na Senu i rodbinu.

"Rekli su da su oni bili u automobilu, da su svjedočili nesreći i da ih zanima kako je Aleksandar. Na to je Senina mama, gospođa Marija, reagirala i pitala je jesu li oni vozili. Dečko je rekao da nisu, da je vozio netko drugi, da su bili u autu. Mi smo na to postavili pitanje: 'Zašto niste stali?' Onda je netko rekao, ja ne mogu sada reći tko, da su se zaustavili tek kod Eurodoma, a to je sljedeće raskrižje", ispričala je Lesinger.

Direktni su svjedoci događaja, a nisu ispitani. Zašto nisu zapisani da su bili u terencu?

"Ako su novinari tada baratali s podatkom da će svi četvero biti terećeni zbog nepružanja pomoći, odnosno bijega s mjesta nesreće, ne znam kako su se njih dvojica onda izgubili u prijevodu i kako je policija zanemarila trenutak da su oni bili tu", dodala je Lesinger.

Krivac nesreće zaštičen zbog oca policajca?

O ovom smo slučaju razgovarali i sa sumještaninom Branislava Smiljanića, koji nam je rekao da misli da je Smiljanić, koji je skrivio nesreću, zaštićen zbog svog oca. Takvog je mišljenja jer su zbog njegove obijesne vožnje više puta zvali policiju.

"On se nikada nije ni sam vozao. Uvijek je bio pun auto i to je bila muzika i teroriziranje po selu i po Osijeku: divljanje po ulicama, kroz sporedne ulice, bez registracije, pun auto, punom brzinom, maksimalno koliko se može ići", rekao nam je anonimni sumještanin te dodao: "I prijavljivali smo x puta policiji i nije bilo rezultata."

Bio je i prisutan kada ga je tražila policija.

"Taj jedan policajac je rekao kad smo naknadno došli kod njega kući da je njegov otac rekao da to nije bio Branislav, da je on kod kuće. On mu je dao alibi", ispričao nam je sumještanin.

Senu u DORH-u uvjeravaju kako će se sve izvještačiti.

"Mislim da treba popisati očevidce jer možda se neke stvari u vještačenju mogu i ispustiti", rekla je.

A ispada da je broj ljudi u automobilu sporedna stvar, rekli su Seni u DORH-u, iako su direktni očevici samog događaja i sudionici.

"Svi koji su bili u autu trebaju odgovarati za nepružanje pomoći. Ne za izazivanje nesreće, ali za nepružanje pomoći je, koliko god ih je bilo u tom autu, svi su imali mobitele i nisu trebali ostaviti Aleksandra nakon onoga što je Branislav napravio tako da leži na cesti i krvari", dodala je Krupić.

Hoće li ti klinci shvatiti da je automobil oružje, a ne sredstvo dokazivanja? Hoće li shvatiti da treba stati i pomoći? Hoće li stići primjerena kazna?

