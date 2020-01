Osječki glumac Aleksandar Bogdanović smrtno je stradao u prosincu prošle godine kada je na njega naletio automobil, a iza sebe je ostavio troje djece te suprugu Senu.

Nekoliko dana prije Božića 45-godišnji osječki glumac Aleksandar Bogdanović teško je stradao u prometnoj nesreći u Osijeku.

Tada ga je na na pješačkom prijelazu udarilo vozilo kojim je upravljao 22-godišnjak, koji je pobjegao s mjesta nesreće, a naknadno je priveden. Glumac je zadobio teške ozljede glave, a nekoliko dana kasnije, točnije na sam Božić, saznalo se da je podlegao ozljedama.

Nekoliko dana kasnije oglasila se i njegova neutješna supruga Sena zajedničkim fotografijom na Facebooku koju je pratio emotivni status.

"Na putu za Mokru Goru. Tvoja najveća sreća i zadovoljstvo. Išli smo vidjeti hoćemo li omatoriti i tamo. I odlučili smo. Hoćemo, i tamo ćemo omatoriti. Acina kavana i Mokra Gora. Tek smo počeli planirati starost. 27.12. godišnjica. Danas bi nam bilo šest godina. Pre premalo vremena s tobom. Netko od gore vukao je konce da nam ova bude zadnja ovozemaljska. Ali znam da nas čuvaš i paziš od gore i da ćemo se sresti negdje još. Zauvijek moja ljubav", napisala je Sena uz fotografiju.

Sena je danas objavila još jedno emotivno popis, no ovoga puta na fotografiji su Aleksandar i njihov sin Lav.

"Tko si ti mali čovječe koji si se usudio i tko su ti koji su dopustili da se usudiš. Tko ti je osigurao pravo na toliki ego. Da 4 godine haračiš ulicama grada bez vozačke dozvole. Tko su ti 'odrasli' svjesni koji su ti sve te godine davali ključeve u ruke. Na što su mislili tvoji roditelji kada su mi poslali telegram u kojem piše: 'Nismo mi našeg sina odgajali da upropaštava tuđe živote'. Gospodo draga, varate se… Baš zato ste ga odgajali. Jer u suprotnom vaše dijete bi bilo u taksiju, a ne u terencu s 22 godine bez vozačke dozvole i to 4 godine na cesti. Nije mu ovo prva nesreća koju je prouzročio. Druga ili treća. Samo je bilo pitanje vremena kada će i koga usmrtiti. I sve ste znali, gospodo draga svi. I ona djeca što su sjela s njim u auto te noći i tko zna koliko još noći su tako jurili ulicama grada", započela je Sena.

"Aleksandar, moja ljubav je te večeri bio žrtva vašeg odgoja i napuhanih dječjih ega svih koji su tamo bili, kojima je to omogućeno. Što si mislio dječače kada si sa 100km/h proletio kroz pješački prijelaz. Čula sam te, čula sam zvuk koji je uništio moj i još mnoge živote. Čula sam silinu udarca u dnevnoj sobi, nije to bio udarac 40km/h. Ne molim se često Bogu, ali te večeri znajući da Sale treba doći sam sklopila ruke i s molitvom išla prema prozoru. Ispod prozora gdje je Ian Lav spavao na 10 metara od kuće odigrao se najcrnji scenarij za sve nas. Za Iana Lava, za mene, njegovu obitelj, mamu, sestru, djecu, prijatelje. Nisi samo ti dječače sudjelovao u tom zločinu. Svi vi koji ste znali ste sudionici tog zločina. Roditelji, prijatelji, sustav koji je to dopuštao. Svi su zaslužni za usmrćivanje Aleksandra Bogdanovića", poručila je slomljena supruga osječkog glumca.

"Ian Lav je mirno spavao ne znajući za tragediju koja se događala ispod njegovog prozora dok ste vi bili sakriveni u nekoj ulici pored. Ian Lav još uvijek misli da je tata na jednoj dugačkoj predstavi u kazalištu i da će doći kući kao što nam se vraćao uvijek. Vremenom, kako bude odrastao morat ću mu objasniti da će ta predstava trajati zauvijek i da su neki ljudi kojima su usađene krive životne vrijednosti napisali najcrnji scenarij za Aleksandra i ostatke života svih nas koji su ostali iza Aleksandra Bogdanovića", zaključila je te slomila brojna srca.