Glumca Acu Bogdanovića na zebri je ubio 22-godišnjak bez vozačke, kojem to nije prva nesreća. Neutješna udovica glumca pita se kakvi su to ljudi odgojili tog čovjeka i kako ga nisu spriječili, zaustavili?

"Negdje među posljednjim porukama koje mi je poslao je da se ne sekiram, da život teče opušteno", počela je svoju ispovijest udovica glumca Ace Bogdanovića koji je par koraka od kuće smrtno stradao u naletu automobila kojim je upravljao 22-godišnji mladić.

Glumio je sa žarom, bio je pojava na pozornici. Grlat i stasit. Taj dan protekao je kao i svaki drugi. Poslao je poruku da će se nakon predstave podružiti i krenuti kući.

"Pošto je prošlo duže vremena nego inače kako se vraćao kući ja sam poslala poruku jel sve OK, to je bilo možda nekih 40 minuta nakon što je poslao da kreće i par minuta nakon toga zapravo je započeo ovaj čitavi horor.

Čuo se užasan jedan jak udarac. Ja sam znala da treba doći, netko je viknuo s trotoara, iste sekunde sam shvatila da je netko nastradao. Jednostavno sam samo molila Boga da se to nije dogodilo nama i onda sam pogledala kroz prozor. I shvatila da se to dogodilo nama", ispričala je Sena Bogdanović.

20 metara od prozora u kojem je spokojno spavao njihov trogodišnji sin, na njezinog Acu je naletio terenac na pješačkom prijelazu. Podignuo ga je na poklopac motora, vjetrobransko staklo, pa čak i na krov.

"On je ostavljen na cesti, ležao je, pored ceste su bili troje, četvero mlađih ljudi koji su vikali od šoka. Ja sam istrčala iz zgrade i bila u šoku. Vikala sam jesu li pozvali hitnu pomoć, neka djevojka je već rekla da je pozvala. Prišla sam odmah njemu, on je odbačen od pješačkog prijelaza jedno 20, 25 metara.

Krv mu je išla iz glave, iz nosa, oči su mu već bile okrenute i ja sam pokušavala nekako vičući u tom šoku da mi stisne prst da vidim da li ima kontakt, no nije on pokazao ništa, ali jedino što sam shvatila jest da se jako trudi da diše".

Pregazio ga je mladić bez vozačke dozvole

Došla je hitna, Sena je pojurila za njom. Pregazio ga je 22-godišnjak vozeći terenac bez vozačke dozvole. U tih nekoliko minuta od kada je čula udarac i istrčala iz kuće vozač je pobjegao. Ispala mu je tablica. Policija ga je pronašla nekoliko ulica dalje.

"Da bi drugi dan, kada se već saznalo koga su oni udarili, da bi to sve izašlo na vidjelo, da mu je otac policajac i da bi se polako počelo razmotavati situacija s tim dječakom koji je vozio auto".

Ali Sena tada nije ni razmišljala o tome. Aleksandar je imao polomljenu bedrenu kost i zdjelicu, ali i teške ozljede mozga. Koban je bio udarac glavom u vjetrobransko staklo, a potom u beton. Operiran je, stavljen u induciranu komu.

"Taj zadnji, treći dan kad su ga skidali s lijekova gdje je on trebao pokazati neke reflekse da vide zapravo u kakvom je on stanju, u 3 sata je nazvala liječnica i rekla da uzmemo svoje stvari i krenemo prema bolnici. Mi smo došli tamo, ušli smo u neku prostoriju. Ja sam već vikala je li on živ, jer sam bila u stanju šoka.

Dvije liječnice su rekle da diše. Međutim nakon par sekundi je ona rekla da je Aleksandar proglašen službeno umrlim u 14:40, što je bilo grozno, čovjek da poveže da netko diše a da je netko umro", kazala je.



Tri sata su je uvjeravali da je njezin Aco, iako izgleda kao da spava, mrtav. Aleksandar je izgubio život zbog evidentiranog recidivista u prometnim prekršajima. Doznalo se kako mu je tata policajac. Kako zapravo 4 godine vozi bez vozačke. I kako mu ovo nije prva prometna.

"Ova jedna konkrentna za koju znam, jer su od kolegice djeca nastradala, bile su lakše tjelesne ozljede 2017. godine. Tu je dobio 5 tisuća kuna kazne koje su vjerovatno njegovi roditelji platili", kazala je Sena Bogdanović.

Baš se nedugo nakon te prometne na Facebooku objavio kako se "osjeća samouvjereno" na lokaciji državnog odvjetništva. Slikao se s automobilima, pa čak i kako pere terenac s kojim je oduzeo život Aleksandru.

"Nije adekvatno kažnjen"

"Otkako se služi vozilima, nije adekvatno kažnjen za ono što je napravio pa mu se automatski poslala poruka da Branislave ti imaš pravo u subotu, 21.12 sjesti u auto, uzeti auto od svoje djevojke, njezinog tate, koja isto nema dozvolu, vi imate pravo terencem se kretati 100 na sat, haračiti po cestama i ubiti nekoga", kazala je udovica glumca.

Tu večer ona se nije bavila zapisnicima niti počiniteljem, ali zato su kasnije na površinu isplivale nelogičnosti zbog kojih Sena strahuje kako će dovesti do toga da recidivist opet bude blaže kažnjen.

"Njihovo službeno izvješće u policijskom zapisniku je da je bilo samo njih dvoje, međutim tu večer kad su govorili koliko ih je bilo u autu rečeno je da je bilo njih 4", navela je Sena.

U policijskom zapisniku stoji kako su u automobilu bili vozač i njegova djevojka. Terenac koji je vozio vlasništvo je oca njegove djevojke. A ni ona nema vozačku.

"Na DORH-u ispada da uopće nema očevidaca, što nije istina. Ja ću javno pozvati da vidim tko je tamo bio pošto taj trenutak kad sam ja izašla iz zgrade je bilo barem troje, četvero ljudi.

Znam da je bila jedna djevojka koja je rekla da je zvala hitnu, da je to i vidjela. Postoji taj dečko koji je predao tablicu policiji. Za njega piše da je nepoznati građanin u policijskom zapisniku", kaže Sena.

Nakon sprovoda dobila je telegram obitelji vozača. Izrazili su sućut, ali i napisali rečenicu u koju Sena naprosto ne može vjerovati.

"Nismo mi našega sina odgajali da uništava tuđe živote. I ja sam svjesna i da oni to stvarno misle, ali to nije istina", kaže.

Evidentirani recidivist

Jer da je to istina kako se klinac od 22 godine našao opet i opet i opet za volanom, a evidentirani je recidivist?

"Ne može se to... to kad shvatiš onda napišeš tom dječaku i njegovim i njenim roditeljima - tko vam je dao pravo da to radite? Tko vam je dao to pravo? Jer to vam nije prvi puta ni njima ni njemu. To vam nije prvi puta", ističe.

Sena i Aleksandar su se upoznali prije 6 godina. Osvojio ju je nakon 15 minuta. Imala je sreću kaže, neki takvo što ne dožive nikada. Pravu ljubav, nepretecioznu, stabilnu. Zatvorili su svoj mali krug s Ianom Lavom.

Vječito se zafrkavao i bio neozbiljan, pun energije. Karijera mu je bila u usponu, bio je jedan od onih koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Bio voljen i volio. Najviše svoje dvije kćeri i Iana Lava koji sa svoje tri godine još ne može pojmiti gdje je tata otišao. Zašto se ne vraća s predstave.

"Onda sam mu rekla da su došli anđeli po njega, da jednostavno se morao vratiti s mjesta odakle svi mi dolazimo, da je on sada tamo i nekako je usvojio kao da je to sada to, ali me ujutro pitao da li mi svi idemo na zvjezdice i da li ćemo svi jednoga dana biti zajedno na zvjezdici?", napominje Sena.

Aleksandrovi organi spasili u neke druge živote. Sena je s nama prvi put u stanu u kojem je sve ostalo kako je Aco ostavio prije odlaska na posljednju predstavu. U stanu s kojeg je prozora ugledala Acu na cesti i čula udarac koji još uvijek čuje.

"Pa čujem, ja tom cestom moram prolaziti svaki dan zato što moram i maloga voziti i svaki put kad prođem, jednostavno grozan je osjećaj. Čovjek samo može napraviti... zašto se to desilo i glupo je što se desilo i nije se smjelo dogoditi".

Nije se smjelo dogoditi jer nema opravdanja. Izvrnuti sustavi vrijednosti, nesankcioniranje, odsutstvo straha od kazni, posljedica.

"Netko je morao vidjeti da se kreću cestom, netko je morao nazvati policiju i reći on je u autu, nema vozačku. Molim vas sklonite ga s ceste i ništa se ne bi od ovoga dogodilo. Čak da je njegov otac to napravio bi njemu sačuvao život, ne Aleksandru nego svom djetetu".

"Ništa nisu naučili"

Svi smo mi zastranili kao društvo. Iz automobila vrište cajke, vozi se bez vozačke, bahato. Zastranilo je pravosuđe, propisane maksimalne kazne gotovo nikada nisu dosuđene.

"Moraju biti propisane dovoljno velike kazne da se ljudi uplaše sustava da im ne padne ne pamet da sjedu u auto, da doslovno harače tim cestama 100,150 na sat. Nakon 10 dan u suprostonom smjeru je četvero mladih prošlo 150 kilometara na sat. Ništa nisu naučili, od toga što su su usmrtili Aleksandra ta djeca ništa ne uče", poručuje.

Ovako povratka nema. Ni za njezinu obitelj, ni za sve druge obitelji.

"Sada je gotovo i za njih i za mene, njega, za sve", napominje ogorčeno.

Telegram od njegovih roditelja i poruka od njegove cure, u kojoj eto niti ne traži oprost. To je ostalo iza njihovog čina. Teretit će se za dva kaznena djela: izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom i nepružanje pomoći unesrećenome.

"Onda čovjek pomisli, dogodi se, pješački prijelaz, jurili su, nije vidio, ali kad se raspetlja situacija i kada čovjek vidi da je to zapravo dječak koji je jako bahat, koji se nije sakrio jer je bio šokiran nego se sakrio da sebe sačuva, to je je dječak koji 4 godine upravlja vozilima".

Onda ni mozak ne može pojmiti nepravdu koja se nije smjela dogoditi. Ne na ovakav način i iz ovih razloga. Očevici, javite se.

"Još uvijek se ja ne mogu pomiriti da njega stvarno nema", kaže Sena.

